Kentsel Dönüşüm, Hem Sorunları Giderir Hem de Asayişe Katkı Sağlar

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kentsel dönüşüm gelişmenin toplumsal ekonomik mekansal olarak ele alınmalı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı, daha yaşanabilir hale getirilmesi, sorunları giderdiği gibi, asayiş problemlerinde de tüm güvenlik birimlerimize olumlu katkılar sağlayacaktır" dedi.

Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret etti. Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan; "Ülkemizin en güzide kentlerinden olan Adana'mızın her şeyin en iyisine layıktır. Bizlerin üzerine düşense asayişi sağlamaktır. Bu konuda hepimizin elbirliğine ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda çevremizi daha ferah ve medeni hale getirmekten geçiyor. O yüzden bir an evvel Kentsel Dönüşümü hızlandırmak gerekiyor. Bu fiziki sorunların giderilmesi güvenlik problemlerini azaltacağı gibi, sosyal yatırımların artması anlamına gelecektir. O nedenle asayişin sürekliliği için kentsel dönüşüm şarttır. Bunda da lokomotif görevi sektörün temsilcileri olarak sizlerin gayreti gerekmektedir. Ayrıca bu konuda önemli konuma sahip bir sivil toplum kuruluşu olarak DAİMFED 'in önemli bir görev üstlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Karslıoğlu ise, "Adana'da önemli başarılara imza atacağına inandığımız Emniyet Müdürümüzün Kentsel Dönüşüm konusundaki tespitlerine katılıyoruz. Bu doğrultuda kentsel dönüşüm gelişmenin toplumsal ekonomik mekansal olarak ele alınmalı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı, daha yaşanabilir hale getirilmesi, sorunları giderdiği gibi, asayiş problemlerinde de tüm güvenlik birimlerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Elbette el birliği içinde yapılan tüm bu çabalar hepimizin önceliği olan huzur ve sükunet içinde bir yaşam içindir. Halkımızın güvenliği için 24 saat aralıksız görev yapan emniyet teşkilatımızın, vatanımızın savunulması ve halkımızın huzurunun tesisi için canla başla çalışmaları takdire şayandır. DAİMFED olarak bizlere huzur, sükunet ve güven içinde çalışma ortamı sağlayan emniyet teşkilatımıza başarılar diliyoruz" İfadelerinde bulundu. - ADANA