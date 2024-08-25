Kepez Belediye Başkanı, Antalya Pil Fabrikası'nı İnceledi - Son Dakika
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Kepez Belediye Başkanı, Antalya Pil Fabrikası'nı İnceledi

Kepez Belediye Başkanı, Antalya Pil Fabrikası\'nı İnceledi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, eski MKE Antalya Pil Fabrikası yerleşkesinde incelemelerde bulundu. Fabrikanın binalarını gezerek, Antalya'ya yeniden kazandırılması için yapılabilecek projeleri değerlendirdi.

25.08.2024 15:17  Güncelleme: 15:22
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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 132 dönüm alana sahip eski MKE Antalya Pil Fabrikası yerleşkesinde incelemelerde bulundu. Atıl durumda bulunan fabrikanın binalarını gezerek, Antalya'ya yeniden kazandırılması için yapılabilecek projeleri değerlendirdi.

Kepez'in dört bir yanını karış karış gezerek hizmet çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mesut Kocagöz, eski MKE Antalya Pil Fabrikası yerleşkesini de ziyaret etti. Başkan Kocagöz, 132 dönüm alana sahip fabrika yerleşkesinde incelemelerde bulundu. 1998 yılında üretimi durdurulan fabrikanın işlevsellendirilmeyen binalarını gezdi. Fabrikanın tarih kokan binalarının yeniden Antalya'ya kazandırılması için yapılabilecek projeleri, bürokratlarıyla değerlendirdi. Ayrıca, eski MKE Antalya Pil Fabrikası yerleşkesinde bulunan ve daha çok yüksek lisans öğrencilerine hitap eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'ni gezdi.

Kıbrıs Türk Evi

Başkan Kocagöz, fabrika yerleşkesindeki, 1974 Kıbrıs Türk Evi'ni de ziyaret etti. Fabrikanın faaliyet döneminde yönetici binası olarak kullanılan bu yapı, şimdi KKTC'nin tarihini, kültürünü ve milli mücadelesini yaşatan anı evi olarak hizmet veriyor. Müzenin girişinde Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın büstleri yer alıyor. Müze önünde ise Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin bayrakları bulunuyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, lojman, misafirhane, idari bina, kreş, batarya üretim alanlarının bulunduğu ve işlevsellendirilmeyen fabrika binalarını tek tek inceledi. Eski MKE Antalya Pil Fabrikasının 132 dönümlük alanını ise BAGİ aracı ile gezdi. Başkan Kocagöz, pil fabrikasını gezerken karşılaştığı iki sokak köpeğini sevdi ve onlara şefkat gösterdi.

Antalya Pil Fabrikası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan çeşitli pil ve bataryaları üretmek amacıyla kurularak, 1975 yılında hizmete açılmıştı. Fabrika, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pil ve batarya ihtiyacını karşılamak amacıyla 3 vardiyalı sistemle çalıştı.

Kepez Belediyesi, kültürel mirası geleceğe taşımaya yönelik proje çalışmalarını tarih kokan Eski MKE Antalya Pil Fabrikası yerleşkesinde sürdürecek. Siyaset dünyasının unutulmaz ismi Bülent Ecevit'in adı da bu tarihi mekanda yaşatılacak. Antalyalılar, Bülent Ecevit Edebiyat Evi'nde, Karaoğlan'ın siyasi kariyerinden yazarlık ve şair kimliğine kadar pek çok yönünü keşfetme fırsatı bulacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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