Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Seyir Terası\'nda Vatandaşları Ziyaret Etti

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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya'nın sıcak ve nemli havasından kaçarak, Seyir Terası'nda keyifli vakit geçiren vatandaşları ziyaret etti. Başkan Kocagöz, vatandaşların masalarına oturdu, çaylarını içti ve onların istek ve taleplerini yakından dinledi.

Antalya'nın Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, günde yüzlerce vatandaşı makamında ağırlarken, akşamları da hemşehrileriyle kucaklaşıyor. Başkan Kocagöz, geçtiğimiz akşam Antalya'nın sıcak ve nemli havasından kaçarak, Masa Dağı'ndaki Seyir Terası'nda keyifli vakit geçiren vatandaşları ziyaret etti. Ailelerin demli çay eşliğinde gerçekleştirdikleri güzel sohbetlere ortak oldu. Vatandaşların masalarını tek tek gezerek, 'İyi akşamlar' dileklerini iletip, istek ve taleplerini yakından dinledi.

Vatandaşların masalarını dolaşırken bir çocuğun doğum günü olduğunu öğrenen Başkan Kocagöz, "Sağlıkla, mutlulukla nice güzel yaşların olsun" diyerek küçük kıza hediye verdi. Başkan Kocagöz, ziyaret sırasında çok sevdiği çocuklarla da yakından ilgilendi. Her gördüğü çocuğun ellerinden öpen Başkan Kocagöz, yaşını, okulunu ve mesleki tercihlerini sorarak küçüklerle güzel sohbetler gerçekleştirdi.

Taleplere kulak verdi

Bir vatandaşın Kepez'de kız futbol takımı kurulması isteği üzerine Başkan Kocagöz, "Halkımızın istek ve talepleri bizim için çok önemlidir" dedi. Çay molası için oturduğu bir ailenin masasında da istek ve talepleri dinledi. Kepez'in hizmet çalışmalarına anlatan Başkan Kocagöz, sohbet sırasında cezaevi sürecine de değindi. "Haksız ve hukuksuz bir şekilde 2 ay cezaevinde kaldım. Diğer belediye başkanlarımız tebrik kabullerine başladılar, işe koyuldular. Biz 2 aylık gecikmeli olarak başladığımız için tebrikleri de geç aldık. Her gün yüzlerce vatandaşımız beni ziyarete geliyor. Kapımız herkese açık. Ziyarete o kadar çok kişi gelince, konuklarımıza çay bile ikram edemiyoruz. Artık geçmişe değil, önümüze bakacağız. Kepez bizim her şeyimiz. Kepez'imize daha güzel hizmetler için çalışmalarımıza büyük bir hızla başladık" dedi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen çay molasının ardından Seyir Terası'ndaki, Kepez Vakfı işletmesini ziyaret eden Başkan Kocagöz, çalışanlara kolaylıklar diledi. Karpuz ve kavun satılan bir tezgaha da uğrayan Başkan Kocagöz, satıcılarla sohbet ederek, günün anısına satış tezgahı önünde fotoğraf çektirdi. - ANTALYA