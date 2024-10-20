Kepez Belediyesi\'nden Evsizlere Yardım Eli

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Antalya'nın Kepez Belediyesi, 4 yıldır sokakta yaşayan ve bakacak kimsesi olmayan ve yaşam mücadelesi veren 75 yaşındaki Adem Ali Kaymakçı'ya yardım eli uzatarak barınma, sağlık ve temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Daha önce sokakta yaşayan 59 yaşındaki Ali Tanyerli'ye, barınma, tedavi ve iş imkanı sağlanarak, yeniden topluma kazandıran Kepez Belediyesi, maddi imkansızlıktan ve bakacak kimsesi olmadığından 4 yıldır inşaat halindeki binalarda ve sokaklarda kalan Adem Ali Kaymakçı da, yeni bir yaşama başlamak için yardım eli uzattı. Kepez Belediyesi'nden yardım isteyen ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde bir süre misafir edilen Kaymakçı'yı, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, makamında misafir etti. Barınma olanağı bulunmayan kimsesizlere ve evsizlere kucak açmaya, yardım eli uzatmaya devam edeceklerini belirten Kocagöz, Adem Ali Kaymakçı'nın sağlık, barınma ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.

Sağlık, kişisel bakım ve barınma desteği

Kaymakçı'nın isteklerini dinleyen ve Başkan Mesut Kocagöz'ün yakından ilgilendiği kalacak yeri olmayan vatandaş, Belediye Sağlık Merkezi'nde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Kişisel hijyen bakımı yaptırılan Kaymakçı'ya, yeni elbiseler alındı. Adem Ali Kaymakçı, kalıcı barınma yeri sağlanıncaya kadar, Kepez Belediyesi Hasta Yakınları Konuk Evi'ne yerleştirildi. Sıcak bir yuvaya kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Kaymakçı, Başkan Mesut Kocagöz'e ve belediye görevlilerine teşekkür etti. - ANTALYA