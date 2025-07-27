Kepez Belediyesi\'nden Yeşil Alanlar İçin Yeni Traktörler

Kepez Belediyesi, ilçedeki yeşil alanların bakımını daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla araç filosunu güçlendirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü envanterine 8 adet yeni çim biçme traktörü kattı.

Antalya'nın Kepez Belediyesi, yeşil alanların bakım kalitesini artırmak ve daha yaşanabilir bir kent ortamı sunmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne 8 adet yeni nesil çim biçme traktörü kazandırıldı. Yeni alınan çim biçme traktörleri, Kepez genelindeki parkların yanı sıra refüj, kavşak ve yürüyüş yolları çevresinde bulunan yeşil alanlarda da düzenli biçim ve temizlik çalışmalarında kullanılacak. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kent estetiğine ve yeşil dokuya verilen önemin altını çizerek "Kepez'de her bir yeşil alanı sadece estetik bir unsur olarak değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın nefes aldığı, dinlendiği, çocuklarımızın oynadığı yaşam alanları olarak görüyoruz. Yeni çim biçme traktörlerimiz ekiplerimizin iş yükü hafifleyecek, hizmet kalitemiz daha da artacak. Kepez'in her köşesini yeşille buluşturma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ANTALYA