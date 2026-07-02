Kepez\'e engel tanımayan proje: Mavi Dünya Parkı

Kepez Belediyesi, down sendromlu ve otistik bireylerin sosyal, fiziksel ve bilimsel gelişimlerini destekleyecek vizyon projesi "Mavi Dünya Parkı Kapsayıcı Açık Alan Yaşam Merkezi" için çalışmaları hızlandırdı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Türkiye'ye örnek teşkil edecek bu özel projenin yapım aşamasını yerinde inceleyerek teknik ekipten projenin ilerleyişi ve sosyal donatıları hakkında detaylı bilgi aldı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yapımı devam eden Mavi Dünya Parkı'nda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Evrensel tasarım ilkelerine uygun olarak hayata geçirilecek Mavi Dünya Parkı; down sendromlu ve otistik bireyleri tek bir çatı altında buluşturacak. Bireysel farklılıkları bir zenginlik olarak gören, uyaran dengesi gözetilmiş ve güvenli bir sosyal entegrasyon platformu olarak kurgulanan merkez, engellilik konusunda toplumsal farkındalığı ve sosyal kabulü artırmayı hedefliyor. Mavi Dünya Parkı, evrensel fiziksel aktivite alanlarının yanı sıra özel bireylerin bağımsız yaşam becerilerini, motor koordinasyonlarını ve akran etkileşimlerini güçlendirecek çok yönlü tematik atölyelere ev sahipliği yapacak. Teknik incelemede öne çıkan atölyeler ve sunacağı gelişimsel katkılar şu şekilde planlandı: Müzik, Ritim ve Drama Atölyesi: Sanat yoluyla alternatif iletişim kanalları açılacak, grup uyumu ve özgüven gelişimi desteklenecek. Oyun Terapi Atölyesi: Yapılandırılmış müdahale alanıyla çocukların kaygı ve stresle başa çıkma mekanizmaları güçlendirilecek. Güzel Sanatlar Atölyesi: Resim, el sanatları ve seramik çalışmalarıyla ince motor becerileri ve el-göz koordinasyonu artırılacak. Duyu Bütünleme ve Ergoterapi Atölyesi: Çevresel uyum ve motor planlama geliştirilerek, bireylerin günlük yaşamda maksimum bağımsızlığa ulaşması sağlanacak. Hayal Odası (Regülasyon ve Dinlenme): Fiziksel veya zihinsel olarak aşırı uyarana maruz kalan bireylerin, kendilerini güvenli bir şekilde sakinleştirebilecekleri (self-regülasyon) kontrollü bir alan sunulacak.

Mahallelere yaygınlaştırılabilir "Kepez Modeli"

Projenin en dikkat çeken özelliklerinden biri de sürdürülebilirlik yapısı oldu. Mavi Dünya Parkı'nın sunduğu çok yönlü atölye ve destek altyapısı, Kepez ilçesinin geniş yüzölçümü, dinamik nüfusu ve heterojen sosyo-ekonomik mahalle yapısı göz önüne alınarak modüler bir yapıda kurgulandı. Tek bir merkezle sınırlı kalmayacak olan bu model vizyon, ilerleyen süreçte Kepez'in farklı mahallelerinde de kolayca replike edilebilecek (yeniden uygulanabilecek) esnekliğe sahip. Bu sayede hem özel bireyler akranlarıyla eşit şartlarda sosyalleşebilecek hem de ailelerin ve bakım verenlerin sosyal destek ağları ilçenin dört bir yanında güçlendirilecek.

Çoklu duyusal oyun alanları ve evrensel fiziksel aktivite ekipmanlarıyla donatılacak olan Mavi Dünya Parkı, Kepez'de kapsayıcı yerel yönetim vizyonunun en önemli merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. - ANTALYA