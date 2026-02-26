Kepez\'de Ramazan bereketi

Kepez Belediyesi, Ramazan ayının bereketini bu kez Yenidoğan kapalı pazar alanında kurduğu gönül sofralarında paylaştı. Ahatlı, Kültür, Yenidoğan ve Fabrikalar mahallesi sakinleri aynı iftar sofrasında buluşarak birlik ve dayanışma örneği sergiledi.

Kepez Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği iftar programları kapsamında bu kez Ahatlı, Kültür, Yenidoğan ve Fabrikalar mahalleleri aynı sofrada buluştu. Yenidoğan kapalı pazar alanında kurulan iftar sofrasında yüzlerce vatandaş oruçlarını birlikte açarak Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu paylaştı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, iftar sofralarında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Kocagöz, iftar saati öncesi yemek dağıtım alanına geçerek komşularına yemeği kendi elleriyle servis etti. İftar programında konuşan Başkan Kocagöz, geçtiğimiz gün yaşanan uçak kazasında şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Polat'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileyerek sözlerine başladı. Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olduğunu vurgulayarak aynı sofrada buluşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Projelerin yarısı tamam

Ramazan'ın sabrı, paylaşmayı ve dayanışmayı öğrettiğini belirten Başkan Kocagöz, belediye olarak yalnızca fiziki hizmetler üretmediklerini söyledi. Çocukların umutlarını büyütmek, gençlerin hayallerini gerçekleştirmek ve büyüklerin huzur içinde yaşayacağı bir ilçe inşa etmek için çalıştıklarını dile getiren Başkan Kocagöz, seçim döneminde sözünü verdikleri 105 projenin 50'sini tamamladıklarını, projelerin ilçedeki 98 mahallede aktif şekilde sürdüğünü kaydetti.

Kepez'in acil sorunları çözüldü

Göreve geldiklerinde Kepez'in çözüm bekleyen acil sorunları bulunduğunu hatırlatan Başkan Kocagöz, 2024 yılı Şubat ayında yaşanan yoğun yağışlar sonrası meydana gelen su baskınlarını hatırlattı. Aynı miktarda yağışa rağmen bu kez Kepez'in su baskını yaşamadığını belirten Başkan Kocagöz, çalışmaların sonuç verdiğini ifade etti. Ayrıca yüzün üzerinde yol ve parkın aydınlatılarak daha güvenli hale getirildiğini söyledi.

"Söz verdik, çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Kocagöz, sosyal belediyecilik vurgusu yaparak, "Bizim olduğumuz yerde hiçbir çocuk üşümeyecek, hiçbir insan yatağa aç girmeyecek" dedi. - ANTALYA