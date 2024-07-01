Kepez Belediyesi, Jambıl Jabayev Parkı'na Çift Telli Dombranın Anıtını Dikiyor - Son Dakika
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Kepez Belediyesi, Jambıl Jabayev Parkı'na Çift Telli Dombranın Anıtını Dikiyor

Kepez Belediyesi, Jambıl Jabayev Parkı\'na Çift Telli Dombranın Anıtını Dikiyor

Kepez Belediyesi, ünlü Kazak ozanı Jambıl Jabayev'in ismini verdiği parka, Türk halklarının kadim geleneksel müzik aleti olan çift telli dombranın anıtını dikmeye hazırlanıyor. Açılış töreni Temmuz ayının ikinci haftasında yapılacak. Parkın yenileme çalışmaları da tamamlandı ve halkın kullanımına açıldı.

01.07.2024 10:47  Güncelleme: 11:03
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Kepez Belediyesinin, ünlü Kazak ozanı ve atışma geleneğinin ustası Jambıl Jabayev'in ismini verdiği parka, Türk halklarının kadim geleneksel müzik aleti olan çift telli dombranın anıtı dikiliyor. Açılış töreni, Temmuz ayının ikinci haftasında yapılacak.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, seçim beyannamesinde, ilçedeki mevcut parklarda düzenleme ve yenileme çalışması yapacaklarını açıklamıştı. Bu kapsamda ilçede hizmet ömrünü tamamlayan mevcut parklar yenileniyor. Yatırım planlaması çerçevesinde bugüne kadar Yeşiltepe Mahallesi'nde İsmet İnönü Parkı, Ulus Mahallesi'nde Şehit Öğretmen Sadettin Küçük Parkı ile Göksu Mahallesi'nde Şehit Er İsmail Ay Parkı'nda yenileme çalışmaları tamamlandı. Bakım ve onarım çalışmalarında sıra Yeni Emek Mahallesi'nde, Kazak halk şiirinin büyük ustalarından biri olan ve iki asrın ozanı olarak bilinen Jambıl Jabayev'in isminin verildiği parka geldi.

Kazak kültürü Kepez'de yaşatılıyor

Bu parka, Kepez Belediyesi ve Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosluğu iş birliğiyle Kazakistan'da milli çalgı olarak kabul edilen dombranın anıtı da dikiliyor. Başkan Mesut Kocagöz, geçtiğimiz günlerde makamında ağırladığı Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev ile anıtın yapımını ve açılış törenini konuştu. Başkan Mesut Kocagöz, Kazakistan ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yaşatılması adına Jambıl Jabayev Parkı'na, anıt dikileceğini söyledi. Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu işbirliğiyle anıtın dikileceğini aktaran Kocagöz, Kazakistan'da yapımı süren anıtın, diplomatik kargoyla getirilerek, parka yerleştirileceğini belirtti. Kocagöz, Jambıl Jabayev Parkı ve anıtının açılış törenini de Temmuz ayının ikinci haftasında yapacaklarını duyurdu.

Jambıl Jabayev Parkı yenilendi

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de, açılış töreni öncesi kent mobilyaları, oyun ve spor ekipmanları tahrip olan, yeşil alan ve bitki örtüsü bozulan Jambıl Jabayev Parkı'nda yenileme çalışması başlattı. Marangoz, boyacı, demirci, inşaatçı ve ağaç dikiminden oluşan çalışanlar, 7 bin metrekare büyüklüğündeki yeşil alanın bakım ve onarımını yaptı. Bank, dörtlü piknik masaları ile kamelyaların kullanım ve mevsimsel şartlardan dolayı kırılan, eskiyen ahşap kısımları, yenisiyle değiştirildi. Yenilenen kamelyalar ile bakımı yapılan çocuk oyun parkındaki ekipmanlar boyandı.

Eskiyen çöp kutuları da yenisiyle değiştirildi. Kırılan bordür taşları ile zemindeki travertenler tamir edilirken, ağaçların budaması yapıldı ve parkın uzayan çimleri de biçildi. Parkın zaman içerisinde topraklaşan bölümlerine de çim atıldı. Basketbol sahasının potaları tamir edilirken, fileleri de yenilendi. Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasından sonra yeniden halkın kullanımına açıldı. Kazakistan'ın geleneksel müzik aleti dombranın anıtının dikileceği Jambıl Jabayev Parkı'nın hemen yanı başında 15 Temmuz Demokrasi Anıtı da yer alıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi, Jambıl Jabayev Parkı'na Çift Telli Dombranın Anıtını Dikiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kepez Belediyesi, Jambıl Jabayev Parkı'na Çift Telli Dombranın Anıtını Dikiyor - Son Dakika
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