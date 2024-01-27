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Şehit Eren Bülbül'ün mezarı başında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Şehit Eren Bülbül'ün mezarı başında anma töreni düzenlendi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunan Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi eğitimci ve kursiyerleri 25 kişi ile Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Şehit Eren Bülbül'ü mezarı başında andı.

Şehit Eren Bülbül\'ün mezarı başında anma töreni düzenlendi
27.01.2024 - 09:15,  Güncelleme: 09:18
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunan Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi eğitimci ve kursiyerleri 25 kişi ile Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Şehit Eren Bülbül'ü mezarı başında andı.

Vefalı Yurt Kepsut Yerel Eylem Grubu Derneğince gerçekleştirilen ve 25 kişinin katıldığı tur ile Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan Şehit Eren Bülbül'ün mezarı başında anıldı. Ziyaret esnasında Şehit Eren Bülbül'ün annesi de öğrencileri karşıladı. Şehit Eren Bülbül'ün kabri başında bulunan ziyaretçilerin hüzünlendiği görüldü. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler genel Müdürlüğünün maddi katkıları ile gerçekleştirilen "Şehit Eren Bülbül'ü anma projesi" dahilinde Kepsut Belediyesi Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi eğitimci ve kursiyerlerince mezarı başında anıldı. 11.08.2016 Tarihinde teröristlerce Şehit edilen Eren Bülbül'ü anmak için Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi eğitimci ve kursiyerlerince mezarı başında anıldı.

Proje Kapsamında Resim, Şiir, Kompozisyon ve Masa tenisi yarışmaları düzenlendi. Dereceye giren kursiyerlere tablet, drone ve eşofman takımı ödül olarak verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Eren Bülbül'ün mezarı başında anma töreni düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Eren Bülbül'ün mezarı başında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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