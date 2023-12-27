Keşan'da "Şehitlere Saygı ve Teröre Lanet Yürüyüşü" yapıldı

EDİRNE - Kaplan operasyonunda şehit düşen 12 Mehmetçik için düzenlenen "Şehitlere Saygı ve Teröre Lanet Yürüyüşü"nde teröre lanet okundu.

Keşan Kent Müzesi önünden başlayan yürüyüşe katılan kalabalık, Türk bayrakları sallayarak, terörü lanetleyen sloganlar attı. Kalabalık, Alparslan Türkeş Meydanı'na geldiğinde, Keşan Ülkü Ocakları Başkanı Yiğit Yamalı tarafından basın açıklaması yapıldı. Bin yıldır milyonlarca vatan evladının Türklük için bu dini yüceltmek için gözünü kırpmadan en vahşi ve azılı düşmanın karşısına çıkıp canlarını hiçe sayarak savaştığını dile getiren Yamalı "Türk evlatlarının bu fedakarlığı sayesinde bu günlere geldiğimiz unutulmaz bir gerçektir. Yüce kitabımızda övgüyle bahsedilen şehitlerimizi sayılardan ibaret görmek aziz hatıralarına hakarettir. Nitekim bir şehit; hem bir kardeş, hem bir ağabey, hem bir evlat, hem bir eş, hem bir sevgili, hem iyi bir komşu, hem iyi bir dost diye tanımlayan milletimizin kanayan yarası halini almış kutsalımızdır. Yüce kitabımızda 'Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyiniz; aksine onlar diridirler, fakat siz anlayamazsınız' buyurulduğu üzere bizim nazarımızda şehitler ölmez ve şu an karşımda bulunan bu topluluğun yüksek meziyeti tüm dünyaya duruşuyla anlatıyor ki vatan bölünmez. Bu toprakları vatan yapmak uğruna bayraklaşmış tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanede şifa bekleyen gazilerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

Basın açıklamasının ardından devam eden yürüyüş, İki Minareli Çarşı Camii önünde sona erdi. Yürüyüş sonrasında, İki Minareli Çarşı Camii'nde şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu.