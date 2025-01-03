KESK Malatya'dan TÜİK enflasyon verilerine tepki - Son Dakika
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KESK Malatya'dan TÜİK enflasyon verilerine tepki

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KESK Malatya, enflasyon verilerini protesto ederek emekçilerin haklarını savundu.

03.01.2025 23:28
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(MALATYA) - KESK Malatya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Cansu Kaplan, "İktidar sözcüleri hiç sıkılmadan 'işçiyi, memuru, emekliyi, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik' nutukları atmaya devam ediyor. Aynı yalanlara sığınıyor, aynı oyunu oynuyorlar. Milyonların hakkını gasp etmeye dönük enflasyon verilerini açıklama oyununun son perdesi bugün oynandı" dedi.

TÜİK'in, 2024 Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından KESK, birçok ilde basın açıklamalarıyla tepki gösterdi. KESK Malatya Şubeler Platformu da Emeksiz caddesi üst kavşağında bir araya gelerek TUİK verilerini protesto etti. KESK Dönem Sözcüsü Cansu Kaplan "Sermayeye değil emekçiye bütçe", "Sermayeye köle olmayacağız", "Emekçiyiz haklıyız kazanacağız" sloganları eşliğinde açıklama yaptı.

KESK Malatya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Kaplan, şunları söyledi:

"Takvimler bugün 3 Ocak 2025'i gösteriyor. Gözümüzü iğneden ipliğe her şeye yapılan zam yağmuru ile açtığımız, bu yağmurun her ay şiddetlenerek kasırgaya dönüştüğü zorlu bir yılı geride bıraktık.  2024 yoksulluğun, sefaletin her geçen gün dört bir yanımızı daha fazla sardığı bir yıl olarak tarihin karanlık sayfalarında yerini aldı. Bugün, KESK'e bağlı sendikaların üyeleri olarak yurdun dört bir yanında alanlardayız. Her geçen gün daha fazla itildiğimiz yoksulluk ve sefalet girdabına teslim olmayacağımızı haykırmak, hakkımız olanı istemek için TÜİK binalarının önündeyiz.

'Yoksullaştırılmamızda TÜİK'in enflasyon rakamları başrolü oynuyor'

Alanlardayız çünkü yıllardır her geçen gün daha fazla yoksullaştırılmamızda TÜİK vasıtası ile açıklanan enflasyon rakamları başrolü oynuyor. Alanlardayız çünkü iktidar çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonu yıllardır TÜİK'in Ali Cengiz oyunlarıyla belirlediği rakamlar ile gizlemeye çalışıyor. Alanlardayız çünkü yıllardır iktidar hangi enflasyon rakamını istiyorsa TÜİK bin türlü hile ile bulup hepimizin önüne o rakamı koyuyor. Alanlardayız iliklerimize kadar yaşadığımız zam yağmuru ortada. Çarşıda, pazarda, mutfakta TÜİK rakamlarının en az iki katı enflasyon yaşıyoruz ama işçisinden, asgari ücretlisine kamu emekçisinden emeklisine hepimizin ücret- maaş artışlarında her seferinde TÜİK'in sahte enflasyon verileri temel alınıyor.

'Aynı yalanlara sığınıyor, aynı oyunu oynuyorlar'

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, iktidar sözcüleri hiç sıkılmadan 'işçiyi, memuru, emekliyi, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik' nutukları atmaya devam ediyor. Aynı yalanlara sığınıyor, aynı oyunu oynuyorlar. Milyonların hakkını gasp etmeye dönük enflasyon verilerini açıklama oyununun son perdesi bugün oynandı. TÜİK 2024'ün son enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 Yıllık enflasyon yüzde 44,38 bu ayki kira artışlarında uygulanacak oran yani 12 aylık ortalama enflasyon ise yüzde 58,51'dir. Milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin maaş artışında önemli bir faktör olan altı aylık enflasyon ise TÜİK'e göre yüzde 15,75'tir. Buna rağmen birileri TÜİK rakamlarını kullanarak hiç utanmadan, 'memura, emekliye müjde' diye haberleri yapmakta, iktidar sözcüleri hiç sıkılmadan "enflasyonu düşürdük" açıklamaları yapmaktadır.

'Enflasyonu arttıran ne asgari ücretliler ne işçiler ne kamu emekçileri ne de emeklilerdir'

Buradan sadece kamu emekçilerine, emeklilerine değil, emeği ile yaşam savaşı veren tüm kesimlere, onların hakkını hukukunu korumakla görevli tüm sendikalara, konfederasyonlara sesleniyoruz. Enflasyonu arttıran ne asgari ücretliler ne işçiler ne kamu emekçileri ne de emeklilerdir. Bu ülkede enflasyonu arttıran, körükleyen bizler değiliz. Enflasyonu arttıranlar ülkeyi iğneden ipliğe her üründe dışarıya, ithalata bağımlı hale getirenlerdir. Çok kritik bir aşamadayız. Önümüzdeki süreçte ya hep beraber kaybetmeye devam edeceğiz. ya da birleşe birleşe kazanacağız."

Kaynak: ANKA

Politika, Malatya, Ekonomi, Aralık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KESK Malatya'dan TÜİK enflasyon verilerine tepki - Son Dakika

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