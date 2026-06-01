Kestel\'de arama kurtarma kapasitesini artıracak imza

Bursa'da afetlere hazırlık çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Kestel Belediyesi, AFAD ve Çelebi Arama Kurtarma Ekibi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Kestel Belediyesi AFAD Binası'nda düzenlenen törende, afet ve acil durumlarda personel, ekipman ve lojistik desteğinin koordineli şekilde sağlanması için iş birliğine gidildi.

Törende konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Çelebi Arama Kurtarma Ekibi'nin Bursa'nın önemli arama kurtarma ekiplerinden biri olduğunu belirterek, "Çelebi Arama Kurtarma, Bursa'nın göz bebeği ekiplerinden biri. Geçtiğimiz 6 Şubat depremlerinde Bursa'dan bölgeye giden en büyük ekiplerden biriydi. Bizler de o süreçte desteklerimizi sağlamıştık. Bugün de Kestel Belediyesi olarak birlikte çalışma protokolünü imzalıyoruz. Rabbim memleketimizi doğal afetlerden korusun ancak bu tür durumlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Çelebi Arama Kurtarma ile birlikte daha hızlı ve daha güçlü şekilde müdahale edeceğiz" dedi.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan ise kent genelinde AFAD koordinasyonunda faaliyet

gösteren 38 kentsel arama kurtarma ekibi bulunduğunu ifade ederek, belediyelerin bu sürece destek vermesinin önemine dikkat çekti. Buldan, "İlçe bazında belediyelerin kontrolünde, kaymakamlıkların koordinasyonunda gönüllü ekipleri eşleştiriyoruz. Böylece ekiplerimizi daha koordineli, daha dinamik ve sistematik hale getiriyoruz. Gönüllüler büyük fedakarlıklarla görev yapıyor. Kamu kurumlarının da bu çalışmaları desteklemesi gerekiyor. Kestel Belediyesi'nin Çelebi Arama Kurtarma'yı destekleyerek yanında olmasını önemli buluyoruz. Bursa'da bu çalışmaları daha ileri noktaya taşımaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Bursa Şube Başkanı Ali Yılmaz da yaşanan afetlerin ardından arama kurtarma ekibi kurma ihtiyacını gördüklerini belirterek, "Deprem bölgelerinde destek olma imkanı bulduk. Daha sonra ekibimizi büyütme kararı aldık ve sayımız 70'in üzerine çıktı. Orta seviye arama kurtarma yeterliliğine ulaşmak için eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Ekibimiz orman yangınlarında da önemli görevler üstlendi. Depreme hazırlık konusunda ciddi bir gelişim sağladık" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalanırken program sona erdi. - BURSA