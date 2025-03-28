Kestel Belediyesi'nden Birlikte Ramazan Sevinci - Son Dakika
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Kestel Belediyesi'nden Birlikte Ramazan Sevinci

Kestel Belediyesi\'nden Birlikte Ramazan Sevinci

Kestel Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği sokak iftarları ve etkinliklerle vatandaşları bir araya getirerek birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Başkan Ferhat Erol, sokak iftarlarının her yıl devam edeceğini belirtti.

28.03.2025 10:09  Güncelleme: 10:11
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Kestel Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu en güzel şekilde yaşatmaya devam etti. Ramazan ayı boyunca her gün bin kişilik iftar sofralarıyla vatandaşları buluşturan Kestel Belediyesi, ilçenin beş merkez mahallesinde sokak iftarları düzenleyerek mahalle sakinleriyle aynı sofrada bir araya geldi.

Geçtiğimiz yıl seçim döneminde Başkan Ferhat Erol tarafından verilen sokak iftarları, bu yıl da aynı sokaklarda kurularak bir geleneğe dönüştürüldü. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, bu iftarların yalnızca bir seferlik olmadığını, her yıl Ramazan ayında Kestel'in farklı noktalarında düzenleneceğini belirtti. Başkan Erol, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Seçim dönemi boyunca Ramazan sofralarında bir araya gelerek büyük bir mutluluk yaşamıştık. Bugün, sizlerin desteğiyle Kestel'e hizmet etmek için buradayım ve yine bu sokaklarda, geçtiğimiz yılın heyecanı ile birlikte daha da mutlu bir şekilde bulunuyorum. Her yıl, 5 merkez mahallemizde düzenleyeceğimiz sokak iftarlarıyla bir arada olmaya devam edeceğiz."

Bu Ramazan ayında Kestel Belediyesi, Kestel Meydanı'nda kurduğu Ramazan Sokağı ve 5 farklı noktada düzenlediği sokak iftarlarıyla ilçeye eski Ramazanların manevi havasını yeniden yaşattı. Çocuklar için oluşturulan etkinlik çadırında Karagöz-Hacivat gölge oyunları, sihirbaz gösterileri, kukla şovları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca, meydanda kurulan parklarla birlikte pamuk şeker ve macun kültürünü yaşatarak miniklerin eğlencelerine eşlik edildi. Tüm bunların yanı sıra Hayati İnanç, Dursun Ali Erzincanlı, Bahadır Özüşen ile çocukların sevgilisi Sertaç Abi gibi önemli isimler, Ramazan etkinlikleri kapsamında Kestellilerle buluştu.

Kestel Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her akşam Çilek Katlı Otopark'ta bin kişilik iftar sofraları kurarak birlik ve beraberliği pekiştirdi. Sokak iftarlarıyla komşuluk ve kardeşlik bağları güçlenirken, ev ziyaretleriyle hasta ve yaşlıların duaları alındı. Gece düzenlenen sahur programlarında ise gençlerle bir araya gelinerek onların enerjisi hissedildi.

Başkan Ferhat Erol, Ramazan ayının manevi iklimini hep birlikte yaşamanın kıymetine vurgu yaparak, yoğun katılım ve destekleri için tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Bu birlikteliğin ve dayanışmanın artarak devam edeceğini belirten Erol, Kestel'in her zaman paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın adresi olmaya devam edeceğini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kestel Belediyesi'nden Birlikte Ramazan Sevinci - Son Dakika

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