Kestel'de çocukların 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Kestel'de çocukların 23 Nisan coşkusu

23.04.2022 17:35
Kestel'de çocukların 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıldönümü Kestel'de coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıldönümü Kestel'de coşkuyla kutlandı.

Kestel belediyesi ve İlçe Milli eğitim müdürlüğünün birlikte hazırladığı 23 Nisan Çocuk Şenliği Kestel Amfi Tiyatroda birbirinden renkli gösteriler ve etkinlikler ile düzenlendi. Etkinlik, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve ilçe protokolü eşliğinde yüzlerce çocuğun katılımıyla Belediye önünden Bando ekibi eşliğinde kortej yürüyü ile başladı. Birçok okuldan ellerinde Türk bayraklarıyla törene katılan öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda rengarenk kıyafetleri ile adeta bayram şekerini andıran minikler coşkulu bir 23 Nisan yaşadı.

"Çocuklarımızın gözündeki ışıltıyı özlemişiz"

Kutlamada konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Öncelikle bizde çocuklar gibi mutluyuz. Covid nedeniyle 2 yıldır güzel bir kutlamaya ev sahipliği yapamamıştık. Bu açıdan ayrıca mutluyuz. TBMM'nin açılışının 102. Yılında Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmetle minnetle anıyorum. Çocuklarımız çok şanslı dünyanın hiçbir yerinde çocuklarımıza armağan edilmiş böyle bir bayram yok. Tüm çocuklarımızın ülkemizdeki çocukların dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Bir kere daha ifade edeyim bu birlikteliği özlemişiz, çocuklarımızla birlikte kucaklaşmayı, çocuklarımızın gözündeki ışıltıyı gerçekten özlemişiz. Tekrar tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." dedi.

Halkoyunları, dans gösterileri ile renklenen 23 Nisan programında Bando Gösterisi, Karagöz ve Hacivat güldüren gösterisi, İllüzyon ve Barış Manço/Adam Olacak Çocuk gösterileri ile çocuklar keyifli anlar yaşadı. Kestel Belediyesi'nin miniklere pamuk şekeri, sosis balon, oyun parkuru, trambolin ve yüz boyama gibi sürprizleri de oldu. Etkinliğe gelemeyen Kestelli çocuklar için belediye aracıyla mahallelerde balon dağıtımı da yapıldı. - BURSA

Kestel'de çocukların 23 Nisan coşkusu
Kestel'de çocukların 23 Nisan coşkusu
Kestel'de çocukların 23 Nisan coşkusu
Kestel'de çocukların 23 Nisan coşkusu
Kestel'de çocukların 23 Nisan coşkusu
Kestel'de çocukların 23 Nisan coşkusu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kestel'de çocukların 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


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