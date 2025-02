Kestel'in havası yeşil dönüşüm projeleriyle temizlenecek

Yerel

BURSA - Bursa'da düzenlenen Tekstil Sektöründe Hava Emisyonu Temiz Üretim Konferansı'nda hava kirliliğinin azaltılması için hayata geçirilecek projelere destek çağrısı yapıldı. Bursa'da hava kirliliğinin hassas olarak ölçüldüğü Kestel'de Tekstil Sektöründe Hava Emisyonu Temiz Üretim Konferansı gerçekleştirildi.

Kestel Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda yapılan konferansa, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, sanayiciler ve Kestel halkı katıldı. Tekstil fabrikalarının yoğun olduğu ilçede havanın temizlenmesinin ancak yeşil dönüşümle olacağı belirtilerek, ilçe halkından hayata geçirilecek projelere destek istendi.

"Kestel ne istiyorsa bizde onu istiyoruz"

"Kestel ne istiyorsa, her zaman bizde onu istedik diyen Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel'in hak ettiği temiz havaya kavuşması için 9 aydır mücadelemizi veriyoruz. Tüm halkımızla beraber, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek sanayicilerimizle istişare ederek belirli konuları başlıklar haline getirdik. Sağ olsunlar, Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da katkıları çok büyüktür. Ankara'ya her gittiğimizde, genel müdürümüzü orada ağırlayarak konuları dinleyerek neler yapılabileceğini konuştuk. Son olarak biz, gelip burada sizlerin, sanayicileri ve vatandaşlarımızı dinleyerek somut adım atmak için bugün buradayız. Geçtiğimiz on aylık süre içinde de yaklaşık dokuz başlık halinde neler yapılabileceğine dair hazırlıklarımızı yaptık"diye konuştu.

"Kestel'in güzel yarınları için 9 başlık"

Bilgili yönetmenin nihayet durumu ile alakalı bir başlıkları sıralayan ve anlatan Erol,"Yönetmelik uygulamaları olarak en kısa sürede hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Tebligat uygulanması ve MÇK kararlarının da bu yönetmelikle uyumlu hale getirilmesi beklenilmektedir. Cezai yaptırımlarla alakalı ikinci başlığımız, yönetmeliğe aykırı olarak hava ve su ortamına bırakılan üreticilerle ilgili üretimin durdurulması dahil olmak üzere caydırıcı cezaların belirlenmesi ve net, kararlı bir şekilde uygulanması çok büyük önem arz etmektedir. Üçüncü olarak teşviklerle alakalı başlığımızda Avrupa ve Dünya Bankası tarafından sağlanan fonlar da dahil olmak üzere üreticiler, danışmanlık, kurulum ve sistem takip kurullarında hibe ve düşük faizli geç ödemeli kredi imkanlarının sunulması, sistemlerin en kısa sürede hayata geçirilmesinde etkili olacaktır. Sistem kuran firmalarla alakalı her projeye uygun bir sistemin kurulması, tutarlı ve sürdürülebilir bir yapının kurgulanması, piyasada güven olgusunun da tam olarak yerleşmesi için hava ve su arıtma ve ısı geri kazanım sistemi tasarlayan firmaların bakanlık düzeyinde akredite edilmesi önemlidir. Yine entegre sistem maaşımızla düzenli ve sürekli bir başarının elde edilebilmesi için üretim ve tanıtım yapan sistemlerin eş zamanlı olarak çalışması çok büyük önem taşımaktadır. Malların filtre sistemi dahil bir şekilde satışa konması değerlendirilebilir. Dışarıdan gelen ithal mallarda filtre üstü, şu an ülkemizde yüzde 60 yakın yerli üretim ramlar ön planda. Bunlar da üretimden filtresiz çıkmaması için çaba harcanması gerekiyor. Yine altıncı başlığımız takip sistemi. Üretim sürecinin başlangıcından itibaren parametrelerin takip edileceği, SCADA sisteminin de bir zorunluluk olması gerekmektedir. Bu takip sisteminin bir ayağının organize sanayilerde, bir ayağının Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde, bir ayağının ise yerel yönetimlerde olması faydalı olacaktır. Yedinci başlığımız en önemli maddelerimizden biridir: Temiz su, özellikle boya hanelerde aşırı miktarda kullanılan yer. Daha önce üç metre derinliklerde çıkan sular, bugün üç yüz metre sondajlarla zor çıkmaktadır. Bu nedenle hava ısı geri kazanım sistemleri gibi atık su geri kazanım sistemlerine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda da yaptırımların net ve kararlı bir şekilde uygulanması kaçınılmazdır. Sekizinci başlığımız yağların tesisi, toplanan atıkların yağların geri kalanı için bir tesisin Bursa ilimize kurulması gereklidir. Bildiğiniz üzere yanlardaki filtreden çıkan yağ kısmının yüzde doksanı su, yüzde onu yağ olarak çıkmaktadır. Bunların da belirli sanayi firmalarımızda stoklama tonajları belli olup, Bursa'da bu tesis olmadığı için başka illere gönderilmektedir. O tonajların, stoklama tonajlarının arttırılması, çünkü nakliyelerin yağın taşınmasıyla daha da ağır bir yük oluşturduğunu belirtiyoruz. Son olarak da kaynakta çözüm bağışında kullanılacak kumaşlardan, proses sırasında çıkacak yağ gibi kirletici maddelerin ait standartlar ve limitler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenirse, daha faydalı olacağını düşünüyorum. Kestel, hak ettiği temiz havayı istiyor."dedi.