KGM: "Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafik otoyoldan verilmeye başlanmıştır" - Son Dakika
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KGM: "Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafik otoyoldan verilmeye başlanmıştır"

19.03.2022 20:55
KGM: "Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafik otoyoldan verilmeye başlanmıştır"

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde meydana gelen kaza sonrası trafiğin otoyoldan verilmeye başlandığını açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde meydana gelen kaza sonrası trafiğin otoyoldan verilmeye başlandığını açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kazaya karışan tüm araçlar kaldırılmış, temizlik yapılmış ve trafik otoyoldan verilmeye başlanmıştır. Trafik akışının D100'e aktarımına son verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Toros Dağları, İstanbul, Bolu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KGM: 'Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafik otoyoldan verilmeye başlanmıştır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: KGM: "Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafik otoyoldan verilmeye başlanmıştır" - Son Dakika
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