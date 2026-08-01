Kıbrıs Barış Harekatı\'nın Bayrağı Restorasyona Gidiyor

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Mehmetçik tarafından kullanılan ve çatışmalarda zarar gördüğü belirtilen Türk bayrağı, 36 yıl boyunca emanet olarak muhafaza edildikten sonra restorasyon ve konservasyon çalışmaları için Türkiye'ye gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Mehmetçik tarafından kullanılan ve çatışmaların izlerini taşıyan Türk bayrağı, yıllar sonra restorasyon ve konservasyon sürecine alındı. Harekat sırasında Mehmetçik tarafından kullanıldığı ve çatışmalarda zarar gördüğü belirtilen Türk bayrağı, 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşen Aynur Gazcıoğlu'na, aynı yıl Kıbrıslı Türk komşusu tarafından emanet edildi. Aradan geçen 36 yıl boyunca büyük bir özenle muhafaza edilen bayrak, bakım ve koruma çalışmalarının yapılması amacıyla Türkiye'ye götürülmek üzere Gazcıoğlu'nun Gönyeli'deki evinde KKTC ve Türkiye'den yetkililerin yer aldığı heyete teslim edildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın izlerini taşıyan tarihi bayrak, gerçekleştirilecek restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından gelecek nesillere aktarılacak.