Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Kutlaması

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Kıbrıs Barış Harekatının 50. yılı kahramanlık ezgileriyle kutlandı

BURSA - İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatının 50. yılı programında zafer coşkusu yaşandı.

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl zaferden kurtuluşa sloganı ile düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Kıbrıs Barış Harekatının 50. yılı anısına Amfi Tiyatroda İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu "Kahramanlık Ezgileri" konseri ve Tarihi İnegöl Mehteri sahne aldı.

Amfi Tiyatroda düzenlenen program Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili video gösterimi ile başladı. Kuran'ı Kerim tilaveti, İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu'nun Kahramanlık Ezgileri Konseri ve Tarihi İnegöl Mehterinin sahne aldığı programa, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve İnegöl Temsilcisi Selami Seymen ile İnegöllü gaziler olmak üzere protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Zafer coşkusunun yaşandığı programda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "26 Ağustos Anadolu'nun kapılarını Türklere açıldığı gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 06 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşu, 07 Eylül de Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümü. Bu zaferlerimizin hepsini dolu dolu kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize uzun ömrüler diliyoruz. Savaşlar olmasın ancak vatan savunmasına ihtiyaç varsa bir buradayız, hazırız. Nasıl ki o gün gazilerimiz bu mücadelede bulundular, bugün de bu mücadele için her birimiz hazırız. İnşallah Türk Ordusu zaferler yazmaya edecek. Her birimizin birer gazi ve şehit adayı olduğumuzu hatırlatmak istiyor, Kıbrıs Barış Harekatının 50.yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise, "Bu programların asıl hedefi tarihimizi, kültürümüzü, geçmişimizi öğrenmek ve bize yüklenen sorumluluğun farkına varmak. Tarih tekerrür eder, unutulan tarih ise kesinlikle tekerrür eder. Dün Kıbrıs'ta yaşadıklarımız, bugün dünyanın farklı coğrafyasında Türk ve Müslüman kardeşlerimizin yaşadıkları unutulan tarihin yüzümüze çarpılmış halidir. O yüzden hepimiz dünden ders alarak bugünümüzü ve geleceğimizi doğru planlamamız lazım. Kendimize ait mühimmatımızın olmadığı, ambargo altında çektiğimiz sıkıntılardan bugün dünyanın farklı ülkelerine milli ve yerli silahlarımızı ihraç eden, kendi savaş gemisi ve uçağını yapabilen güçlü ve kendine güvenen bir Türkiye haline geldik" diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da, yaptığı konuşmada dış ülkelerin silahlarının kullanıldığı zamanlardan yerli silah ve donanma dönemine gelindiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ve büyük bir devlet olduğunu söyledi.

Konuşmalar sonrası Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve İnegöl Temsilcisi Selami Seymen Başkan Alper Taban ile Kaymakam Eren Arslan'a gecenin önemine ilişkin plaket takdiminde bulundu. Programa katılan gazilere ise sertifika takdim edildi.