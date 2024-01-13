 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kıbrıs Gazisi Abdullah Şimşek Hanönü'de toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kıbrıs Gazisi Abdullah Şimşek Hanönü'de toprağa verildi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Abdullah Şimşek, rahatsızlığından ötürü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şimşek'in cenazesi düzenlenen askeri törenle Merkez Mezarlığında defnedildi.

Kıbrıs Gazisi Abdullah Şimşek Hanönü\'de toprağa verildi
13.01.2024 - 15:52,
Abone Ol

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Abdullah Şimşek, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Abdullah Şimşek, rahatsızlığından ötürü yaklaşık 1 aydır Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şimşek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Kastamonu'dan Hanönü ilçesine getirildi. Hanönü'nde kılınan cenaze namazının ardından Şimşek'in cenazesi, düzenlenen askeri törenle Merkez Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kastamonu, Kıbrıs, Hanönü, Tören, Ölüm, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi Abdullah Şimşek Hanönü'de toprağa verildi - Son Dakika


17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25
Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti

Son Dakika
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 17:38:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Abdullah Şimşek Hanönü'de toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement