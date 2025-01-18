Kıbrıs Gazisi Çelikbilek için anma programı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Gazisi Piyade Binbaşı Mesut Çelikbilek'i vefatının 52. gününde anma programı düzenledi. Çelikbilek'in evinin önünde yemek ikram edilen etkinlikte dualar eşliğinde mevlit okundu. Programa şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kıbrıs Gazisi Piyade Binbaşı Mesut Çelikbilek'in hatırasını yaşatmak ve ailesine manevi destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, şehitler ve gaziler için mevlit okundu. Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, Türkiye Şehit Gazileri Vakfı Manisa Şube Başkanı Sefer Dayı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş, Türkiye Şehit Gazileri Aileleri Koruma ve Kalkınma Derneği Başkanı İbrahim Sagun, emekli Korgeneral Zafer Şen, emekli Tuğgeneral Ali Vahit Kubilay, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin ikram araçlarıyla vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Anma programında edilen dualar ve yapılan hayırlarla, şehitlerin ve gazilerin aziz hatıraları bir kez daha yad edildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, "Gazimizin hatırasını yaşatmak ve ailesine manevi destek olmak istedik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Gazimiz Piyade Binbaşı Mesut Çelikbilek'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA