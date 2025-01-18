Kıbrıs Gazisi Çelikbilek için anma programı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kıbrıs Gazisi Çelikbilek için anma programı

Kıbrıs Gazisi Çelikbilek için anma programı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Gazisi Piyade Binbaşı Mesut Çelikbilek'i vefatının 52. gününde anma programı düzenledi.

18.01.2025 10:51  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Gazisi Piyade Binbaşı Mesut Çelikbilek'i vefatının 52. gününde anma programı düzenledi. Çelikbilek'in evinin önünde yemek ikram edilen etkinlikte dualar eşliğinde mevlit okundu. Programa şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kıbrıs Gazisi Piyade Binbaşı Mesut Çelikbilek'in hatırasını yaşatmak ve ailesine manevi destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, şehitler ve gaziler için mevlit okundu. Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, Türkiye Şehit Gazileri Vakfı Manisa Şube Başkanı Sefer Dayı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş, Türkiye Şehit Gazileri Aileleri Koruma ve Kalkınma Derneği Başkanı İbrahim Sagun, emekli Korgeneral Zafer Şen, emekli Tuğgeneral Ali Vahit Kubilay, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin ikram araçlarıyla vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Anma programında edilen dualar ve yapılan hayırlarla, şehitlerin ve gazilerin aziz hatıraları bir kez daha yad edildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, "Gazimizin hatırasını yaşatmak ve ailesine manevi destek olmak istedik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Gazimiz Piyade Binbaşı Mesut Çelikbilek'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Piyade, Kıbrıs, manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi Çelikbilek için anma programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’deki ateşkese ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum
14:23 Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
17:51 Togg 2025 model fiyatları belli oldu Togg 2025 model fiyatları belli oldu
17:42 Sevilen dizide flaş ayrılık Başrol oyuncusu veda ediyor Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:22 Akın akın koştular Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
17:10 Altında yeni seviye Eski fiyatların hepsini unutun Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:55 Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella’nın A Milli Takım defteri kapanabilir Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defteri kapanabilir
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 15:22:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Çelikbilek için anma programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.