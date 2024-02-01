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Kıbrıs Gazisi Hasan Demirtaş'ın cenazesi Şehitlik Camiinde defnedildi - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Hasan Demirtaş'ın cenazesi Şehitlik Camiinde defnedildi

Kıbrıs Gazisi Hasan Demirtaş\'ın cenazesi Şehitlik Camiinde defnedildi

Düzce'de vefat eden Kıbrıs Gazisi Hasan Demirtaş için Şehitlik Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Düzce Valisi Selçuk Aslan, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç ve askeri erkan katıldı.

01.02.2024 11:42
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DÜZCE(İHA) – Kıbrıs Gazisi Hasan Demirtaş Şahitlik Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.

Vefat eden Kıbrıs Gazisi Hasan Demirtaş için Şehitlik Camiinde tören düzenlendi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç, askeri erkan Demirtaş ailesi ve yakınları katıldı.

Vali Aslan, Hasan Demirtaş'ın oğlu Serdar Demirtaş'a taziyelerini sundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Hasan Demirtaş'ın cenazesi Şehitlik Camiinde defnedildi - Son Dakika
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