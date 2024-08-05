Kıbrıs Gazisi İlham Kıvanç Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çoklu organ yetmezliği sebebi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İlham Kıvanç (77) düzenlenen askeri tören ile son yolcuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi İlham Kıvanç bir süre önce rahatsızlanarak Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli, 3 çocuk babası Kıvanç'a çoklu organ yetmezliği teşhisi konulup, tedaviye alındı. Kıvanç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi İlham Kıvanç için askeri tören düzenlendi. Kıvanç'ın cenazesi Koca Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Kıvanç'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN