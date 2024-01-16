Kıbrıs Gazisi Kerim Ulusoy, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hayatını sürdüren Kıbrıs Gazisi Kerim Ulusoy, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aslen ilçeye bağlı Çığlık Mahallesi'nden olan Kıbrıs Gazisi Kerim Ulusoy, kalbine yenik düştü. Kıbrıs'ta alınan zaferle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsızlığını kazanmasının mimarlarından olan Ulusoy'un bir süredir kalp rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi. Ölümüyle ilçe halkını ve sevenlerini üzen Gazi Ulusoy, bugün ikindi namazının akabinde Çamlı Mezarlık'ta toprağa verilecek. - ANTALYA