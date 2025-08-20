Kıbrıs Gazisi Mehmet Akif Aydemir son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Akif Aydemir, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kemalpaşa ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aydemir için, askeri tören düzenlendi. Gazi Aydemir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Vişneli Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydemir'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. Gazinin tabutuna sarılan Türk bayrağı yakınlarına emanet edildi.

Törene Gazi Aydemir'in yakınlarının yanı sıra Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Önder Ortoğlu, Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Tuncay Kılıç ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR