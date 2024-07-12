Kıbrıs gazisi Mustafa Ekin Bilecik'te hayatını kaybetti

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Bilecik'te tedavi gördüğü hastanene hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Ekin hayatını kaybetti.

Askerlik görevini yerine getirirken 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazi olan Mustafa Ekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir diyaliz tedavisi de gören Ekin'in cenazesi öğle namazına müteakip Selbükü Köy Camiinden kaldırılarak Selbükü Köy Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bilecik İl Müdürlüğü İlkay Türkoğlu'da katılarak, aileye baş sağlığı diledi. - BİLECİK