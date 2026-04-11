Kıbrıs Gazisi Sabri Aslan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Sabri Aslan, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Soğucak köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü bir hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Sabri Aslan için İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki Selim Hoca Camii'nde, Cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Cenazesi memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Soğucak köyüne gönderilen Kıbrıs Gazisi Sabri Aslan için ikindi namazına müteakip askeri tören düzenlendi. Törene, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, askeri ve mülki amirler, yakınları ve köylüler katıldı.

Kıbrıs Gazisi Aslan'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Soğucak köyü mezarlığına defnedildi. - KIRKLARELİ