Bolulu 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Sadi Öztabağ, hayatını kaybetti. Öztabağ, düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve gazi unvanı alan 73 yaşındaki Sadi Öztabağ, bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Öztabağ'ın vefatı, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Merhum gazi için Borazanlar Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Öztabağ'ın ailesi, yakınları, Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Öztabağ'ın naaşı, Karaköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Askerlerin omuzlarında taşınan Türk bayrağına sarılı tabut, dualar eşliğinde defnedildi. - BOLU