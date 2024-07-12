Konya'nın Karapınar ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Şevket Erkol, son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs gazisi Şevket Erkol'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi olan Karapınar ilçesinde bulunan Akören Mahallesindeki mezarlığa götürüldü. Kılınan namazın ardından Kıbrıs gazisi Şevket Erkol'un cenazesi Akören Mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, yakınları, Garnizon Komutanı Albay Serdar Tavlayan, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA
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