Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisini Osman Şenlik hayatını kaybetti. Gazi Tavas Altınova Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Orman Şenlik, bir süredir mücadele ettiği nefes darlığı şikayetine bağlı olarak geçtiğimiz Pazar günü aniden fenalaştı. Ambulansla Denizli il merkezindeki özel bir hastaneye sevk edilen 72 yaşındaki gazi, 3 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Doktorların tüm çabalarına rağmen çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden gazinin cenazesi, Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailesi tarafından gazi Şenlik'in cenazesi Altınova Mahallesine getirildi. Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Osman Şenlik için bugün öğle vakti Tavas'a bağlı Altınova Camisinde askeri tören düzenlendi. Törene Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Denizli İl Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek, Tavas Belediye Başkanvekili Osman Macit, Tavas İlçe Jandarma Komutanı Fatih Sağlam, Tavas Şehitler ve Gaziler Derneği yönetimi ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Osman Şenlik Altınova Mahalle mezarlığında defin edildi.