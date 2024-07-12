Kıbrıs Gazisi Yılmaz Kocasoy Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı

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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna düzenlenen askeri törenle uğurlandı

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Kıbrıs Gazisi Yılmaz Kocasoy (71) son yolculuğuna düzenlenen askeri törenle uğrulandı.

Uzun zamandan bu yana yaşlılağa bağlı hastalıkla mücadele veren Kocasoy tedevi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz Kocasoy için Cuma namazından sonra Devrek Merkez Yeni Camide askeri tören düzenlendi. Organize edilen cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu,İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Kıbrıs Gazileri, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

5 çocuk sahibi olan Kıbrıs Gazisi Yılmaz Kocasoy kılınan Cuma namazının ardından topraga verildi. - ZONGULDAK