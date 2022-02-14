Üye Girişi
Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı, kendi evliliğinden örnek verdi! - Son Dakika

Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı, kendi evliliğinden örnek verdi!

14.02.2022 18:21

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de evlenen genç bir çiftin nikah törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, şahitliğini yaptığı çifte, "Arada bir tartışacaksınız ama sakın tartışmayı uzun tutmayın. Bu konuda asıl rol gelin hanıma düşüyor. Evde ana aktör gelin hanım. Bizim evde öyle" tavsiyesinde bulunurken takı olarak da bilezik taktı.

Çeşitli etkinlikler için İzmir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca Belediyesi'nin ek hizmet binasının açılışını yaptı. Açılışın ardından nikah salonuna geçen Kılıçdaroğlu, 14 Şubat 2022 tarihi için ilk başvuru yapan çiftin nikah törenine katıldı.

"ASIL ROL GELİN HANIMA DÜŞÜYOR"

Elif Karaman ve Erdoğan Demir'in mutlu günlerinde yanlarında olan Kılıçdaroğlu, genç çifte tavsiyelerde bulunarak, "Arada bir tartışacaksınız ama sakın tartışmayı uzun tutmayın. Bu konuda asıl rol gelin hanıma düşüyor. Evde ana aktör gelin hanım. Bizim evde öyle" dedi.

Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı, tavsiyesi gündem oldu

BİLEZİK HEDİYE ETTİ

Genç çiftin nikahını Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç kıyarken, nikah şahitleri ise Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer yaptı. Kılıçdaroğlu, nikahın ardından Aile Cüzdanını geline teslim ederek bir de bilezik hediye etti.

Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı, kendi evliliğinden örnek verdi!
Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı, kendi evliliğinden örnek verdi!
YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Evlilik, İzmir, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı, kendi evliliğinden örnek verdi! - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:19 İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten
18:14 Altının kilogramı 800 bin liraya çıktı
18:13 İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuru güncellendi! Yeni fiyatlar 5 gün sonra geçerli olacak
18:11 FETÖ tutuklusu Nusret Muğla ölümünden sonra Bülent Arınç'tan 2 sayfalık mektup: Gözler kararmıştı
18:02 Alişan ve Buse'nin evlilikleri neden çıkmaza girdi? Sunucu Bircan Bali'den pasta iddiası
17:52 Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
17:32 Fren yerine gaza basan şahıs dehşet saçtı! O anlar anbean kamerada
17:27 Gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi!
17:24 Ricardo Quaresma sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı! Ardından sarı kart yedi
17:06 "Sıvı altın" diyerek satıyor! Sütünü erkeklere pazarlayan kadının kazandığı para inanılmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 18:27:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı, kendi evliliğinden örnek verdi! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement