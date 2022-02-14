Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı, kendi evliliğinden örnek verdi! - Son Dakika

Çeşitli etkinlikler için İzmir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca Belediyesi'nin ek hizmet binasının açılışını yaptı. Açılışın ardından nikah salonuna geçen Kılıçdaroğlu, 14 Şubat 2022 tarihi için ilk başvuru yapan çiftin nikah törenine katıldı.

"ASIL ROL GELİN HANIMA DÜŞÜYOR"

Elif Karaman ve Erdoğan Demir'in mutlu günlerinde yanlarında olan Kılıçdaroğlu, genç çifte tavsiyelerde bulunarak, "Arada bir tartışacaksınız ama sakın tartışmayı uzun tutmayın. Bu konuda asıl rol gelin hanıma düşüyor. Evde ana aktör gelin hanım. Bizim evde öyle" dedi.

BİLEZİK HEDİYE ETTİ

Genç çiftin nikahını Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç kıyarken, nikah şahitleri ise Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer yaptı. Kılıçdaroğlu, nikahın ardından Aile Cüzdanını geline teslim ederek bir de bilezik hediye etti.