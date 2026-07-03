Kayserili halk ozanından Kılıçdaroğlu ve Özel'e türkü - Son Dakika
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Kayserili halk ozanından Kılıçdaroğlu ve Özel'e türkü

Kayserili halk ozanından Kılıçdaroğlu ve Özel\'e türkü
03.07.2026 16:09  Güncelleme: 16:17
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Kayserili halk ozanı Abdullah Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki anlaşmazlıktan etkilenerek bir türkü yaptı. Öztürk, '13 seçim kaybettin, hala orada oturun' sözleriyle ikiliye seslendi.

Kayserili Halk Ozanı Abdullah Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in atışmalarından etkilenerek türkü yaptı. Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki anlaşmazlığı türküye taşıyan Öztürk, "Olsa biraz gururun kendi kendini vurun, 13 seçim kaybettin, hala orada oturun' sözleri ile ikiliye seslendi.

Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki çekişmeden etkilenen Kayserili Halk Ozanı Abdullah Öztürk bir türkü yaptı. Siyasetten etkilendiğini ifade eden Öztürk, "Ozan demek bildiğiniz gibi zorbanın karşısında, mazlumun arkasında duran kişidir. Bizler de halk ozanı olarak bakıyoruz ki uğraşmaya hiç gerek yok. Kemal Bey diyor ki 'Ben koltuk peşinde değilim. Beni belediye başkanları, delegeler kandırdı, oy vermedi'. Peki sayın Kemal Bey, sen 13 senedir bizi kandırıyorsun ya. Senin son kullanma tarihin geçmiş, çekil kenara, emekliliğinin zevkini sür. Bırak artık gençler gelsin. Siyasete bakıyorum o ona veriyor, alıyor. Etkilendiğim için bunları söyledim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayserili halk ozanından Kılıçdaroğlu ve Özel'e türkü - Son Dakika

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