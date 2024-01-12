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Kılık değiştirerek, maymuncukla ev ve iş yerlerini soyan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Kılık değiştirerek, maymuncukla ev ve iş yerlerini soyan hırsızlar yakalandı

Osmaniye'de kılık değiştirerek ve maymuncuk kullanarak ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan 6 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin sahte kimlik kullandığı ve adreslerini değiştirdiği tespit edildi. Ayhan Ç., Ayşe G. ve Sedef Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Sakine K., Mustafa D. ve İpek Ç. tutuklandı.

12.01.2024 - 09:20,
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Kılık değiştirerek, maymuncukla ev ve iş yerlerini soyan hırsızlar yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de maymuncuk yardımıyla ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Ekipleri; Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde kılık değiştirerek ve maymuncuk kullanarak kapıları açıp birçok ev ve işyerinden hırsızlık yapan şüphelilere karşı operasyon düzenledi. Yakalanmamak için kılık değiştirip sahte kimlik kullanan şüphelilerin gerçek kimliklerini ve saklandıkları adresleri tespit eden ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüphelilerden Ayhan Ç., Ayşe G. ve Sedef Ç. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Sakine K., Mustafa D. ve İpek Ç. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kılık değiştirerek, maymuncukla ev ve iş yerlerini soyan hırsızlar yakalandı
Kaynak: İHA
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