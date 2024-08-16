Kilis'te 130 Kalıcı Konut Teslim Edildi - Son Dakika
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Yerel

Kilis'te 130 Kalıcı Konut Teslim Edildi

Kilis'te 130 kalıcı konut tamamlanarak hak sahiplerine anahtarlarını teslim edildi. Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te 6 Şubat depremleri sonrasında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan konutlar tamamlanarak anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

16.08.2024 10:48
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Kilis'te 130 kalıcı konut tamamlanarak hak sahiplerine anahtarlarını teslim edildi. 3+1 ve 2 +1 odalardan oluşan TOKİ konutları kayalık ve sağlam zeminlere inşa edildi.

Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te 6 Şubat depremleri sonrasında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan konutlar tamamlanarak anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. 645 konut tamamlanırken, 132 konut ise hak sahiplerine teslim edildi.

"Yıkılan evimin tamamı TOKİ'nin yaptığı evin bir odası kadardı"

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde evinin yıkıldığını ve TOKİ'nin depremzedeler için yapmış olduğu kalıcı konutların bir odasının yıkılan eviyle aynı büyüklükte olduğunu söyleyen depremzede Perihan Özuçlu, "Depremlerde yıkılan 2+1 evimin büyüklüğü devletimizin bize verdiği evin bir odası kadardı. O felaketi yaşadığımız gece çok soğuk ve yağışlıydı. Canımızı kurtarmak için biranda sokağa çıktık. Devletimizden Allah razı olsun 1 sene 3 ay içerisinde hayalimdeki evi yaptı ve bizlere teslim etti" dedi.

"Allah devletimizden razı olsun hayalimdeki evde oturuyorum"

6 Şubat depremlerinde sadece Kilis'in değil, 11 ayrı ilde olduğuna ve büyük yıkım olmasına rağmen tüm depremzedelere el uzattığını söyleyen Özuçlu, "Üst üste meydana gelen depremlerde sadece Kilis değil birbirlerine çok yakın olan illerde de meydana geldi. Deprem zamanında sokağa çıktık ama daha sonra eve girdiğimizde evin yarısı çökmüştü. Daha sonra oğlumla aynı yerde kaldım. Memleketimizde yıkılan evim küçük ve 2+1'di devletimiz bana 3+1 ev verdi. Hiç ummadım hatta bana şaka yapıyorlar gibi geldi. Daha sonra bana evin anahtarlarını verene kadar inanmamıştım. Şimdi bu hayalimdeki evde oturuyorum Allah'ım böyle bir acı günleri kimseye yaşatmasın devletimizden de Allah razı olsun" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'te 130 Kalıcı Konut Teslim Edildi - Son Dakika

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