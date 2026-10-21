Kilis'te jandarma, OSB çalışanlarına KADES bilgilendirmesi yaptı - Son Dakika
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Kilis'te jandarma, OSB çalışanlarına KADES bilgilendirmesi yaptı

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Kilis\'te jandarma, OSB çalışanlarına KADES bilgilendirmesi yaptı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerde çalışanlara bilgilendirme çalışması yaptı. 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla düzenlenen çalışmada aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi ile KADES anlatıldı, broşür dağıtıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan vatandaşlara aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi ile KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca, Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerde çalışan vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla düzenlenen çalışmada, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İHA
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