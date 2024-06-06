Kilis'te TOKİ tarafından yapılan 26 köy konutunun inşaatı yüzde 95 tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Kilis'te TOKİ tarafından yapılan 26 köy konutunun inşaatı yüzde 95 tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kilis'te afetzedeler için TOKİ tarafından yapımına başlanan 26 kalıcı köy konutunun inşaatının yüzde 95'i tamamlandı. Kalıcı konutlar, depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa ediliyor. İnşaat mühendisi, evlerin depreme dayanıklı ve güvenilir olduğunu belirtti ve evlerin en güzel şekilde teslim edileceğini söyledi.

06.06.2024 15:01
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kilis'te afetzedeler için TOKİ tarafından yapımına başlanan 26 kalıcı köy konutunun inşaatının yüzde 95'i tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen kentler arasında yer alan Kilis'te depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek adına kalıcı konutlar inşa ediliyor. Kent genelinde toplamda bin 854 konuttan oluşan kalıcı konutların yaklaşık yüzde 95'i tamamlandı.

"Depreme tam dayanıklı ve güvenilir evler yapıyoruz"

Musabeyli ilçesine bağlı Bozkaya Köyü'nde yapımı devam eden köy konutlarının yüzde 95'nin bitim aşamasına geldiğini söyleyen İnşaat Mühendisi Oğuzhan Irmak, "İnşaatı devam eden 26 adet köy konutlarında altyapı ve çevre düzeni çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Buranın arazisi kayalık olduğundan dolayı kırım işlemleri biraz vakit alıyor. Depremzedelerimizden sabırlı olmalarını rica ediyorum. Vatandaşlarımızın uzun yıllar sağlıklı ve güvenle yaşayabilmeleri için hiç durmadan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşaatı devam eden köyümüz tam tepede kayalıkların üzerine kuruldu. Her evin kendine ayrı güzel manzaraları var. Havası ve doğası olarak gayet güzel. Rüzgar alan serin bir yere konumlandırılmış ve merkez ile arasında çok fazla fark var" dedi.

"Evleri en güzel şekilde teslim edeceğiz"

Yapımı devam eden 24 adet köy evinin çalışmalarında sona geldiğini belirterek çok yakında teslim edileceğini söyleyen İnşaat Mühendisi Oğuzhan Irmak, "İnşaatı devam eden köy konutlarının deprem yönetmeliğine göre yapıldı. Statik projeden asla şaşılmadı ve her aşaması ince bir titizlikle kontrol edildi. Evler yüksek sınıfta olan beton cinsleri ile tercih edildi. İnşaatlarda en küçük aşamadan en sonuna kadar hep kontrol edilerek adım attık. Müşavirler her evi tek tek kontrol edildi. Betonun ardından her adımda evlerimiz deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde yapıldı insanlarımızın köylülerimiz işleri rahat olsun bu evlerde uzun yıllar boyunca hiçbir deprem korkusu yaşamadan gönül rahatlığıyla yaşayabilirler" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'te TOKİ tarafından yapılan 26 köy konutunun inşaatı yüzde 95 tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te TOKİ tarafından yapılan 26 köy konutunun inşaatı yüzde 95 tamamlandı - Son Dakika
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