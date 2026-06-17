Kilis\'te kebapçıda silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kilis'te bir kebapçıda iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay, Şıh Ahmet Mahallesi Mercibadık Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.B. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Kilis'in Şıh Ahmet Mahallesi Mercibadık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kebapçıda yaşandı. İddiaya göre, iş yerinde bulunan bir grup yemek yediği sırada başka bir grup da işletmeye geldi. Grupların karşılaşmasının ardından taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B. bıçakla yaralandı. Olay sırasında büyük panik yaşanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. İş yeri sahibi Vakıf Hayma, olayın işletmeyle bir ilgisi olmadığını belirterek, "Bir grup yemek yiyordu. Daha sonra diğer grup geldi. Diğerlerini görünce kavga ettiler. Gruptan birisi kuru sıkı tabanca ile 3 ya da 4 el ateş etti. Bir kişi de bıçakla bacağından yaralandı. Olayın iş yerimiz ile bir alakası yoktur" dedi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayın ardından polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Kavgaya karışan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatılırken, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin olay yerine geldiği ve kavganın ardından iş yerinden koşarak ayrıldıkları görüldü. Görüntülerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi. Kilis'te yaşanan olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, yaralanan M.B.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Abdullah Alpdağ