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Kimyadan, Ocak ayında 2,1 milyar dolar ihracat - Son Dakika

Kimyadan, Ocak ayında 2,1 milyar dolar ihracat

06.02.2022 12:38
Kimyadan, Ocak ayında 2,1 milyar dolar ihracat

Kimya sektörü, Türkiye'nin toplam ihracatına verdiği katkıyı ocak ayında da sürdürdü.

Kimya sektörü, Türkiye'nin toplam ihracatına verdiği katkıyı ocak ayında da sürdürdü. Sektör, Ocak ayında 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör bu dönemde yüzde 30 ihracat artışı yakaladı. Kimya sektörü ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumuna ulaştı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak, "Kimya sektörü olarak yeni yıla güzel bir ivme ile başladık. Yıl sonuna kadar istikrarlı büyümemizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Sektör aynı zamanda ocak ayında da en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumuna geldi. Sektörün ocak ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışa ulaştı.

Koçak, "Kimya sektörü olarak yeni yıla güzel bir ivme ile başladık. Yıl sonuna kadar istikrarlı büyümemizi sürdürmek istiyoruz. Sektörümüz ocak ayında 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumuna ulaştık. Ocak ayı ihracatımızda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışa ulaştık. Sektör olarak çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

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İstanbul, Türkiye, İhracat, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kimyadan, Ocak ayında 2,1 milyar dolar ihracat - Son Dakika


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