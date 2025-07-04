KİPTAŞ Hakkında Yolsuzluk İddiaları Gündemde - Son Dakika
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KİPTAŞ Hakkında Yolsuzluk İddiaları Gündemde

KİPTAŞ Hakkında Yolsuzluk İddiaları Gündemde
04.07.2025 14:05  Güncelleme: 14:14
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Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturmasında adı geçen KİPTAŞ'ın, piyasa değerlerinin çok üzerinde tekliflere imza attığı ve 300 konutun rüşvete alet edildiği iddiaları emlak sektöründe tartışmalara yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında adı geçen KİPTAŞ'a yönelik iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Firmalar ve vatandaşlara piyasanın çok çok üzerinde teklif verdiği öne sürülen KİPTAŞ'ın 300 konutu rüşvete alet edildiği iddiası ortaya çıkarken, emlakçılar KİPTAŞ'ın piyasaya göre verdiği fahiş fiyatların sebebinin araştırılmasını istiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Murat Erenler, ifadesinde KİPTAŞ Yeşilpınar projesindeki 300 dairenin 3 kişiye satıldığını öne sürmüştü. Soruşturmayla bir kez daha gündeme gelen KİPTAŞ'taki işleyişin nasıl olduğu ve dairelerin fiyatları merak konusu oldu. Emlak sektörü çalışanları, İstanbul gibi kentsel dönüşümün gerekli olduğu bir yerde KİPTAŞ'ın firmalara ya da bina sakinlerine tekliflerinin piyasanın çok çok üzerinde olduğunu öne sürdü. 7 yıldır Alibeyköy bölgesinde çalıştıklarını söyleyen emlakçı Mustafa Taylan Çiçek, "KİPTAŞ Yeşilpınar evlerinde 2+1'ler 7 milyondan başlıyor. 3+1'ler 8 buçuk milyondan başlıyor" dedi.

"KİPTAŞ'ın firmalara ya da bina sakinlerine teklifleri piyasanın çok çok üzerinde"

Emekli İş Bankası Şube Müdürü olan ve 7 yıldır emlak sektöründe çalışan Osman Demircan ise, "İddialar kısmında KİPTAŞ'a baktığımızda özellikle İstanbul gibi kentsel dönüşümün gerekliliğinin olduğu bir yerde KİPTAŞ'ın firmalara ya da bina sakinlerine teklifleri piyasanın çok çok üzerinde. Bir müteahhidin aynı binaya kat karşılığı yık-yap ile girdiğinde istediği parayla KİPTAŞ'ın istediği paralar arasında dağlar kadar fark var. Bu bölgede yaklaşık iki katı kadar bir fark görülmekte. Burada tabii ki KİPTAŞ'ın yaptığı konutlar kalitelidir ama inşaat maliyetleri Türkiye'nin her yerinde hemen hemen aynı, metrekaresi 800 ila bin dolar arasında değişiyor. Dolayısıyla KİPTAŞ'ın kentsel dönüşümde istediği paraların neye göre hesaplandığına bakıldığında bazı şeyler ortaya çıkmış gibi görünüyor. Tabii bunlar birer iddia, daha ispatlanmış bir şey yok. Piyasadan gördüğümüz kadarıyla bina sakinlerinden olması gerekenin iki katı bir bedel isteniyor. Bizim de müteahhitler aracılığıyla teklif verdiğimiz binalar var. Tabii KİPTAŞ da bizim verdiğimiz fiyatın yaklaşık bir buçuk katı bir fiyatla geliyor. Bir kere emlak piyasası çok pahalı, İstanbul gerçekten Türkiye'nin en değerli ili. Bu noktada sadece KİPTAŞ'ın inşaat maliyetlerinde yüksekliğin sebebinin araştırılması gerekiyor. Herhangi bir müteahhit ve KİPTAŞ arasında bir fark yok. İkisi de aynı malzemeyi, aynı ustaları ve hatta yeri geldiğinde aynı taşeronları kullanıyor. Müteahhit bin dairelik bir projede bir daireyi 5-5 buçuk milyon TL'ye satarken, KİPTAŞ 7 buçuk-8 milyon TL'ye satıyorsa eğer bunun sebebi maliyettendir. Bu maliyetlerin de kaynaklarına geri dönüp oradaki giderlere tek tek bakmak lazım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, istanbul, Politika, Ekonomi, Kiptaş, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KİPTAŞ Hakkında Yolsuzluk İddiaları Gündemde - Son Dakika

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