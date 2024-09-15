Kırgız Türkleri Festivali Yenifakılı'da

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 40 yıl önce göç ederek Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne, oradan da Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine yerleşen Kırgız Türkleri, geleneklerini, el sanatlarını ve oyunlarını tanıtmak amacıyla festival düzenledi.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 40 yıl önce Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türklerinden bir kısmı, 2018 yılında Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine geldi. Buraya yerleşen 32 aile ferdi, bir yandan üretim yaparak geçimlerini sağlamaya çalışırlarken bir yandan da geleneklerini yaşatmak için uğraş veriyor. Bu yıl ilki düzenlenen 'Kırkız Türkleri Festivali' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Terzilik, at eyeri, mesh ayakkabı, halı dokuma gibi ürünlerin sergilendiği festival alanında Kırgız Türkleri'nin gelenekleri, kültürü, yemekleri ile ilgili sunumlar yapıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkanem'in de katıldığı festivalde, il protokolü ve diğer katılımcılar, atlar ve Türk devletlerinin bayraklarıyla karşılandı.

Festival, Kırgız Türklerinin zengin kültürünü ve geleneklerini tanımak amacıyla düzenlendi

Yenifakılı Kırgızlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gencekul Timur, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu özel etkinlik Kırgız Türklerinin zengin kültürünü ve geleneklerini daha geniş bir kitleye tanıtmak, kültürel bağlarımız güçlendirmek ve sosyal dayanışmamızı artırmak amacıyla düzenlemiştir. Etkinliğimize sizleri, Kırgız kültürünün önemli unsurlarıyla tanıştıracak, çeşitli etkinlikler bekliyor" dedi.

"Birliktelikle yol yürümeye devam ediyoruz"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da "Yüzyılımızın başında büyük Atatürk'ün 'Türk birliğine inanıyorum. Bir gün gerçek olacaktır. Göremese bile gözlerimi onun hülyaları, onun hayalleriyle kapayacağım' sözünden hareketle geldiğimiz bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve devlet büyüklerimizin öncülüğünde Allah'ın izniyle Anadolu'dan söz yerindeyse altı aylara doğru gönül coğrafyamızda dualarla, gönüllerle, birliktelikle yol yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırgız dansları, çalgıları tanıtıldı, ok atılıp, aşık oyunu oynandı

Etkinlikler, protokol konuşmalarının ardından festival alanında Kırgız Türklerinin geleneksel halk oyunlarının sergilenmesi, sazlarının tanıtılıp, seslendirilmesiyle devam etti. Festivalde, geleneksel ok atışları yapıldı ve Kırgız Türkleri Aşık Oyunu ekibi tarafından gösteri sunuldu. Vali Özkan ve diğer protokol üyeleri de aşık oyunu gösterisine katıldı.