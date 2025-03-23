Kırıkkale Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
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Yerel

Kırıkkale Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu'na Destek

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun yalnız olmadığını ve karşılaştığı hukuksuzlukların yakın zamanda aydınlığa çıkacağını belirtti.

23.03.2025 23:30  Güncelleme: 00:38
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Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu asla yalnız değildir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Önal açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"İBB Başkanımız, Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaklaşık 4 gündür haksız bir süreç var. Türkiye bu hususları daha önce de yaşadı. Maalesef yargı yoluyla haksızlıkların ve hukuksuzlukların yaşandığına hep birlikte şahit olduk. Bugün aynı şey Ekrem Bey'in de başına geldi. Ekrem Bey de aynı hukuksuzluklarla karşı karşıya.

Hakkında iki farklı soruşturma vardı. Birinden tahliye kararı verildi, diğerinden tutuklanmasına karar verildi.  Son derece üzgünüz. Bu yargılamaların bu soruşturmaların tamamının boşa çıkacağını zaman gösterecek. Ekrem Başkanı ben tanıyorum, birçok kez İBB'ye gittim, kendisi birçok defa da Kırıkkale'ye yardım etti. Kırıkkale'nin değil Türkiye'nin her yerine dokunmaya çalışan kişidir Ekrem İmamoğlu. Bu anlamda görüyorsunuz hem Kırıkkale'de hem 81 ilde metropollerde, her yerde Ekrem Bey'e çok müthiş bir ilgi var.

Ekrem Bey yalnız değildir, kalabalıklar Ekrem Başkanı yalnız bırakmıyor. Onun bugün karşı karşıya kaldığı hukuksuzluklara herkes sesini yükseltmeye çalışıyor. Ama tarih tekerrürden ibarettir. İleride ben bu işin çok yakın bir sürede ortaya çıkacağını, Ekrem Bey'in suçsuz olduğunu ortaya çıkacağını düşünüyorum. Daha önce de böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Ekrem Bey yalnız değildir. Kırıkkale'den Ekrem Bey'e desteklerimizi, dayanışma duygularımızı ve selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu'na Destek - Son Dakika

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