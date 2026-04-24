Kırıkkale'de 23 Nisan Coşkusu Fener Alayıyla Sokaklara Taştı - Son Dakika
Kırıkkale'de 23 Nisan Coşkusu Fener Alayıyla Sokaklara Taştı

24.04.2026 01:47  Güncelleme: 01:58
Kırıkkale’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, her yıl olduğu gibi bu yıl da kent genelinde bayram coşkusu sokaklara taştı. Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri, pankartlar ve fenerlerle yürüyüşe renk katarken, çok sayıda vatandaş da evlerinin balkonlarından alkışlarla korteje destek verdi.

Kırım Parkı'nda başlayan yürüyüş, marşlar ve sloganlar eşliğinde Cumartesi Kapalı Pazar Yeri'ne kadar devam etti.

Programın sonunda konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Bu cennet vatanı bizlere armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet şehri Kırıkkale'de milli bayramların hak ettiği şekilde kutlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Fener alayına eşi Özge Önal ile birlikte katılan Başkan Önal, vatandaşlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Yürüyüşe ayrıca CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Kırıkkale, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de 23 Nisan Coşkusu Fener Alayıyla Sokaklara Taştı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 01:58:58.
SON DAKİKA: Kırıkkale'de 23 Nisan Coşkusu Fener Alayıyla Sokaklara Taştı - Son Dakika
Advertisement
