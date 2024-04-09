Kırıkkale\'de Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu Azaldı

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Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bayram öncesinde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşurken, bazı güzergahlarda da araç trafiğinin azaldığı görüldü. Trafikteki son durum ise "dron" ile görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketinde yada tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların Cuma gününden itibaren oluşturduğu trafik yoğunluğu Ramazan'ın son gününde azalmaya başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'yi kullanan sürücüler, ulaşımda aksama yaşamadan yollarına devam etti. Ankara- Samsun D200 kara yolundaki araçların akıcı şekilde ilerlerken, Kırıkkale- Kayseri D765 kara yolunda da araç geçişinin az olduğu görüldü. Trafik yoğunluğunun az olduğu kara yolu "dron" ile görüntülendi.

Kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor. - KIRIKKALE