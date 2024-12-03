Kırıkkale'de Engelli Bireyler İçin Anlamlı Etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırıkkale'de Engelli Bireyler İçin Anlamlı Etkinlik

Kırıkkale\'de Engelli Bireyler İçin Anlamlı Etkinlik

Kırıkkale'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte engelli bireyler, müzik eşliğinde türkü ve şarkılar söyleyerek keyifli anlar yaşadı. Vali Makas, engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek için yapılan çalışmalara dikkat çekti.

03.12.2024 13:13  Güncelleme: 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de engelli bireyler, düzenlenen etkinlikte türkü ve şarkılar söyleyerek keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte, müzik eşliğinde sergilenen dans ve oyun performansları izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Kırıkkale'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler, engelli bireyler ve aileleri için unutulmaz anlara sahne oldu. Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen programa, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, öğretmenler, veliler ve çeşitli kurum temsilcileri katılım sağladı. Etkinlikte engelli bireyler, sahnede sergiledikleri performanslarla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Müzik eşliğinde yapılan oyunlar ve dans gösterileri, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Sefa Güleç'in söylediği bozlak türküsü, salona enerji ve coşku katarken, Yahya Umut Kaynak'ın performansı da büyük alkış aldı.

"Engelli kardeşlerimiz bir melek"

Vali Makas, etkinlikte yaptığı konuşmada farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti. Engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek için yapılan çalışmalara değinen Makas, "3 Aralık, engelli kardeşlerimizle ilgili bir farkındalık günü. Asıl olan, onların derdiyle dertlenebilmek, neşeleriyle neşelenebilmek, başarılarıyla övünmek ve takdir etmek. Devletimiz yerel idaresiyle, gerek yerel yönetimleriyle beraber, engelli kardeşlerimizin daha rahat bir hayat standardına kavuşmaları ve topluma entegre olmaları noktasında yığınla çalışmalar yapıyor. Son 15-20 yılda belki Batı'nın da özen gösterdiği ve gıptayla baktığı güzel çalışmalara imza atıldı. Engelli kardeşlerimiz bir melek, biz buna inanıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Kader Tavşancıoğlu ise duygularını, "Ders yaptık, eğlendik, oynadık ve çok mutlu oldum" sözleriyle dile getirdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Eğitim, Yerel, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Engelli Bireyler İçin Anlamlı Etkinlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:29 Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim’in ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim'in ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
13:17 Halep ve Tel Rıfat’ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri İşte isim isim tam liste Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste
11:49 Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan’a son sözleri sorulunca ortalık karıştı Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan'a son sözleri sorulunca ortalık karıştı
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
19:26 PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan’dan veto Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan'dan veto
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
18:32 Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var
18:31 AB ülkeleri Türkiye’ye kapılarını tamamen kapatıyor AB ülkeleri Türkiye'ye kapılarını tamamen kapatıyor
18:11 Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
18:03 Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu
18:00 Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 14:05:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Engelli Bireyler İçin Anlamlı Etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.