Kırıkkale\'de Silah Müzesi Açılmayı Bekliyor

Kırıkkale'de yerli ve milli silahların sergilendiği MKE'ye ait Silah Müzesinin 2022 yılında yapımı tamamlanmasına rağmen açılmaması vatandaşların tepkisine sebep oldu. Müzeyi gezmek isteyen gençler, yerli ve milli silahları yakından görmek istediklerini dile getirdi.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKE) ait Silah Müzesi, yeni yerindeki yapımı 2022 yılında tamamlanmasına rağmen ziyarete açılmadı. Yerli ve milli silahların sergilendiği müzenin kapalı kalması, vatandaşların tepkisine sebep oldu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü envanterinde yer alan müzede Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait çok sayıda eser bulunuyor. Ayrıca 13. ve 14. yüzyıldan kalma koruyucu silahların yanı sıra, MKE tarafından üretilen yerli modern silahlar da sergileniyor. Müzenin artırılmış gerçeklik ve sanal teknoloji sistemleriyle desteklenmiş olması ise dikkat çekiyor. Gençler de müzenin açılmasını talep etti. İHA'ya konuşan genç vatandaşlar, yerli ve milli silahları yakından görmek istediklerini dile getirdi.

"Ben şahsen görmek, dokunmak istiyorum"

Uzun süredir müzeyi merak ettiğini ifade eden Muhammed Semih Acar, yerli ve milli silahların sergilenmesinin önemine değinerek, "Yapılışından beri yerli ve milli silahlara karşı ilgim var. İlimiz zaten silahla anılan bir şehir ve il dışındaki insanlar da Kırıkkale'yi silahla tanıyor. Yerli bir vatandaş olarak bizim bile göremememiz açıkçası beni üzüyor. Yerli ve milli silahlarımızı görmek istiyorum. Silahlar burada yapılıyor, burada üretiliyor. Açıkçası sadece televizyonda görmemiz garip. Ben şahsen görmek, dokunmak istiyorum. Silahına adını veren Kırıkkale'de herkesin bu silahları görmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Yapıldığından bu yana hiç açıldığını görmedik"

Müzenin kapalı olmasına tepki gösteren Yunus Emre Ekici ise, "Müzemizin önündeyiz. Makine Kimya'da üretilen yerli ve milli silahların sergilendiği bir müze. Tabelaları var ama içini gezip göremiyoruz. İlimizde hangi silahlar, hangi mühimmatlar üretiliyor; bunlar aslında milli savunma sanayii için çok kıymetli. İlgilenenler için de çok güzel bir fırsat olur. Biz gezip görmek istiyoruz ama yapıldığından bu yana hiç açıldığını görmedik. Daha önce gelmek istedim, görmek istedim fakat kapıları kilitliydi. Açılsa çok güzel olur. İlimizde üretilen silahları görmek istiyoruz" diye konuştu.

"Yerli ve milli silahları görmemiz gereken bir şey"

Yerli mühendislerin ürettiği silahları yakından görmek istediklerini anlatan Selim Akbal da "Kırıkkale'de zaten gezilecek çok fazla yer yok. Eskişehir'de okuyorum, arkadaşlarım geldiği zaman gösterecek bir şey bulamıyorum. Merkezde sadece bir tane müze var. Bu müzenin de açık olmaması durumunda gezilecek bir alan kalmıyor. Bu yüzden arkadaşlarıma Kırıkkale'yi tanıtamıyorum. Bence açılması çok mantıklı olur. Yerli ve milli silahları görmemiz gereken bir şey. Makine Kimya'da yerli mühendislerimizin ürettiği silahlar var ama biz bunları yakından görme şansı bulamıyoruz. Aslında bu şansımız varken bize gösterilmiyor. Bu yüzden de bazı şeyler sadece görsellerde kalıyor" şeklinde konuştu.

Müze girişinde güvenlikle konuştuğunu söyleyen Hüda Yiğit de, ziyaretin yasak olduğunu öğrendiklerini aktararak, "Milli silahlarımızı görmek istiyoruz. Giriş yasak olduğu için giremedik. Güvenlikle konuştuk, şu an girişin yasak olduğunu söylediler. Biz de gezmek, görmek istiyoruz ama maalesef göremedik" ifadelerini kullandı.

Seher Şahin ise, "Bizim yerli ve milli eserlerimizi görmek hakkımız. Bu müzeyi herkesin gezebilmesi gerekiyor" dedi. - KIRIKKALE