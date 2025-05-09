Kırıkkale\'de Trafik Eğitimi ve Eğlence

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri hem trafik eğitimi aldı hem de gönüllerince eğlendi. Emniyet ekiplerinin katkısıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar için şenlik havasında bir ortam oluşturuldu.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Trafik Haftası kapsamında Bayrak Tepe İlkokulu'nda renkli bir etkinlik düzenledi. İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle, Proje İnovasyon Eğitim Derneği tarafından yürütülen "Her Şey Çocuklarımız İçin" projesi kapsamında da okul bahçesine kurulan şişme oyun gruplarında çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte, köpük şovla neşelenen çocuklar, "Trafik Kanka" maskotuyla bir araya geldi. Minikler, maskot sayesinde hem eğlendi hem de trafik eğitimi aldı. Bazı çocuklarda motosiklete binerek hatıra fotoğrafı çekindi.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ise çocuklarla oyunlar oynayarak etkinliğe renk kattı. Yüz boyama etkinliğiyle çocukların yüzleri renklendi, uçurtmalar ise gökyüzünü süsledi. "Trafik Kanka" maskotu, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere uçurtma hediye etti. Trafik Tayfa aracında kurulu ekranda, çocuklara trafikte yaya olarak nasıl davranmaları gerektiği eğlenceli yöntemlerle anlatıldı.

Sınıf öğretmeni Melike Kaplan, "Okulumuzda yaklaşık 300 öğrenci var. Herkes etkinlikten ücretsiz yararlanabiliyor, çok teşekkür ederiz" dedi.

Sınıf öğretmeni Şule Coşkun Demirel ise, "Trafik polislerimiz sayesinde çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi" ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencisi Eylül Canpolat da, "Arkadaşlarımla oynamak çok güzel. Bu okulda olmaktan mutluyum" dedi. - KIRIKKALE