Kırıkkale'de Trafik Eğitimi ve Eğlence - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırıkkale'de Trafik Eğitimi ve Eğlence

Kırıkkale\'de Trafik Eğitimi ve Eğlence

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri trafik eğitimi alıp şenlikte eğlendi, 'Trafik Kanka' ile tanıştılar.

09.05.2025 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri hem trafik eğitimi aldı hem de gönüllerince eğlendi. Emniyet ekiplerinin katkısıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar için şenlik havasında bir ortam oluşturuldu.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Trafik Haftası kapsamında Bayrak Tepe İlkokulu'nda renkli bir etkinlik düzenledi. İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle, Proje İnovasyon Eğitim Derneği tarafından yürütülen "Her Şey Çocuklarımız İçin" projesi kapsamında da okul bahçesine kurulan şişme oyun gruplarında çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte, köpük şovla neşelenen çocuklar, "Trafik Kanka" maskotuyla bir araya geldi. Minikler, maskot sayesinde hem eğlendi hem de trafik eğitimi aldı. Bazı çocuklarda motosiklete binerek hatıra fotoğrafı çekindi.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ise çocuklarla oyunlar oynayarak etkinliğe renk kattı. Yüz boyama etkinliğiyle çocukların yüzleri renklendi, uçurtmalar ise gökyüzünü süsledi. "Trafik Kanka" maskotu, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere uçurtma hediye etti. Trafik Tayfa aracında kurulu ekranda, çocuklara trafikte yaya olarak nasıl davranmaları gerektiği eğlenceli yöntemlerle anlatıldı.

Sınıf öğretmeni Melike Kaplan, "Okulumuzda yaklaşık 300 öğrenci var. Herkes etkinlikten ücretsiz yararlanabiliyor, çok teşekkür ederiz" dedi.

Sınıf öğretmeni Şule Coşkun Demirel ise, "Trafik polislerimiz sayesinde çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi" ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencisi Eylül Canpolat da, "Arkadaşlarımla oynamak çok güzel. Bu okulda olmaktan mutluyum" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

3-sayfa, trafik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Trafik Eğitimi ve Eğlence - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

21:59
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi
Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 22:37:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Trafik Eğitimi ve Eğlence - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.