Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis gelirlerinin toplanarak kripto para platformları üzerinden yurt dışına aktarılmasına ilişkin yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

13 Nisan 2026'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ile silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.