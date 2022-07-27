Vali, şehit babasını teselli etti: "Devletimiz intikamını aldı" - Son Dakika
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Vali, şehit babasını teselli etti: "Devletimiz intikamını aldı"

27.07.2022 23:51
Vali, şehit babasını teselli etti: "Devletimiz intikamını aldı"

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın babası Suat Otal'ı, "Devletimiz şehidimizin intikamını aldı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın babası Suat Otal'ı, "Devletimiz şehidimizin intikamını aldı. Hepsi imha edildi" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından 26 Temmuz günü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki bir üssüne saldırı düzenlendi. Açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın (24) naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. 24 yaşındaki şehit Otal'ın naaşı ikindi vakti, hastane morgundan alınarak cenaze namazı için Keskin ilçesindeki Çarşı Camii'ne getirildi. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Otal, Gündoğdu Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, mezarlıkta düzenlenen törende şehit Otal'ın babası Suat ve annesi Arzu Otal'a törende Türk bayrağı verdi. Tekbıyıkoğlu, şehit babasını "Devletimiz hemen akabinde şehidimizin intikamını aldı. Hepsi imha edildi" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş da "Bu bayrak için bu vatanımız için şehit oldu. Allah ondan razı olsun. Sonsuza kadar biz bu topraklarda yaşayacağız. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Cenaze törenine; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, MHP Milletvekili Halil Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRIKKALE

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ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER OTAL, KIRIKKALE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER OTAL, KIRIKKALE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Şehit Otal'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi Şehit Otal'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi
Kaynak: İHA

Kırıkkale, Fırat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali, şehit babasını teselli etti: 'Devletimiz intikamını aldı' - Son Dakika

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