Kırıkkale Valisi Makas'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı: Adalet ve Barış Misyonu - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Makas'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı: Adalet ve Barış Misyonu

Kırıkkale Valisi Makas\'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı: Adalet ve Barış Misyonu

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Türkiye’nin adalet ve barış misyonuna vurgu yaparak, Türk milletinin tarih boyunca hakkın ve adaletin temsilcisi olduğunu ifade etti. Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, Cumhuriyet'in 101. yılına özel kutlamalar yapılacağını belirtti.

29.10.2024 22:44  Güncelleme: 22:51
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Türkiye'nin adalet ve barış misyonuna vurgu yaparak, "Bu millet, tarih sahnesinde her zaman hakkın ve adaletin temsilcisi oldu; gittiği her yere adalet ve barış götürdü, sömürmedi ve zulmetmedi" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas'ın ev sahipliğinde Polisevi'nde gerçekleştirildi. Resepsiyonda, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve davetliler, Vali Mehmet Makas'a bayram tebriklerini sundu. Davetliler, tebriklerini iletmesinin ardından Cumhuriyet'in 101. yılına özel verilen resepsiyona katıldı.

Vali Mehmet Makas, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde büyük bir mücadele ile kurulduğunu hatırlatarak, Türk milletinin tarih boyunca büyük bir yürüyüş sergilediğini ifade etti. Makas, "Bu topraklarda daha önce kurulan 16 Türk devletinden sonra Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin tarih sahnesindeki son halkasıdır" dedi.

Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anan Vali Makas, Cumhuriyet'in iman dolu yüreklerle zor şartlar altında kurulduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ecdadımıza ne kadar rahmet okusak azdır. Onlarla ne kadar gurur duysak yine de azdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, İslam'ın ve insanlığın son kalesi olarak emperyalist güçlerin hedefinde olduğunu vurgulayan Vali Makas, "Bu millet tarih sahnesinde her zaman hakkın ve adaletin temsilcisi oldu; gittiği her yere adalet ve barış götürdü, sömürmedi ve zulmetmedi. Bugün de bu emperyalist saldırılar milletimizin yeniden dirilişinden kaynaklanmaktadır" dedi. Türk milletinin tarih sahnesine yeniden çağrıldığını anlatan Makas, "Bugün, 86 milyon olarak hemhal olmamız ve milletimize yüklenen misyonun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Ortadoğu'da yaşanan olaylara da değinen Vali Makas, "Bugün Gazze için ağlamıyorsak yarın Anadolu için ağlamak zorunda kalırız. Tarihin milletimize yüklediği büyük misyonu Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz ve Türk'ün çağı olan Türkiye Yüzyılı'nda lider ülke olacağız" şeklinde konuştu.

Türk gençlerinin milli ve manevi değerlere bağlı yetişmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Mehmet Makas, "Bilgisayara kenetlenmiş değil, Fatihler, Yavuzlar, Mustafa Kemal Atatürkler yetiştirmek zorundayız" diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutladı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Valisi Makas'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı: Adalet ve Barış Misyonu - Son Dakika

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