Kırılan Ağaç Kamyonetin Üzerine Düştü

Kırılan ağaç, kamyonetin üzerine devrildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırılan ağaç, kamyonetin üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarındaki ağacın büyük dalı, bir anda kırılarak park halindeki aracın üzerine düştü. Yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Park halindeki 11 DE 703 plakalı araçta hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, yolu kontrollü şekilde ulaşıma açtı. Belediye ekipleri ise kırılan dalı parçalara ayırıp yoldan kaldırdı.